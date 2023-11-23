В Украине дефицит автогаза из-за блокады на польской границе: какие цены на АЗС

В Украине наблюдается дефицит автогаза. Причина – блокировка польской границы, по которой автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. В половине областей исчез газ в сети "Приват", а там, где остался, стоит 39,6 грн/л.

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Об этом сообщает директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Из-за блокады польской границы газ исчезает с АЗС

По словам Куюна, о завершении кризиса на рынке автогаза в Украине говорить пока рано.

"Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано", - отметил эксперт топливного рынка.

Как подчеркнул Куюн, в половине областей пропал газ в сети "Привата", а там, где остался, стоит 39,6 грн/л. Наблюдаются также перебои на заправках UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Авантаж.

"Причина - блокировка польской границы, по которой именно автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа", - объясняет эксперт.

Цены на автогаз

С 22 по 23 ноября консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на сжиженный газ в среднем по стране на 3,7 грн/л, до 39,69 грн/л, пишет enkorr.ua.

Самый дорогой газ на станциях сети - за 39,93-39,96 грн/л - предлагается в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях цена продукта сети "Приват" установлена на уровне 35,48-35,94 грн/л.

Кроме того, сегодня на 0,5-1,5грн/л автогаз подорожал на станциях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen и Marshal.

В среднем по стране розничная цена на автогаз 23 ноября, по данным Консалтинговой группы "А-95", выросла на 40 коп./л до 35,93 грн/л.

Дефицит газа на уровне 400-500 т в день

Трейдеры отмечают, что рынок находится в процессе перехода с автомобильных поставок на железнодорожные, и для этого требуется некоторое время.

"Путь газа, который был загружен где-то в Польше в вагон, к пистолету на украинской заправке в разы длиннее, чем если бы тот же газ отгружался на автомобиле. Слив на ГНС, наполнение машин, развоз по заправкам — это все не быстро", - объясняет представитель розничной компании с запада Украины.

По словам руководителя газового направления ГК "Надежда" Станислава Батраченко, переход рынка на новые каналы поставок привел к существенному увеличению товара в пути.

"Мы видим, что объемы импорта немалые, но на востоке ГНС пустые. Весь ресурс на колесах", – говорит заместитель директора полтавской компании.

Он оценивает дефицит газа на уровне 400–500 т в сутки.

"Этот дополнительный объем абсолютно посильный для железнодорожного импорта. Есть и недогруженные терминалы в соседних странах, и свободный парк. А главное – "Укрзализныця" имеет большой потенциал для ускорения работы", – считает Батраченко.

Как писало Delo.ua, сейчас импортеры газа прорабатывают новые маршруты Так, до 22% автоимпорта LPG в течение 11-15 ноября обеспечены поставками через западные границы страны из таких стран как Молдова, Албания, Словакия. Средняя цена этого ресурса на границе составляет 825 долларов/тонна, что дороже поступления через границы Польши и Румынии. Именно поэтому из-за роста цен импортного ресурса цены газа на внутреннем рынке Украины продолжают расти.

Источник фото: ua.depositphotos.com