Бензин та дизель втрачають в ціні тоді як вартість автогазу зростає. Якими будуть ціни на АЗС

Ринок пального в Україні увійшов в сезон зимового затишшя, коли споживання традиційно низьке, а ціни на АЗС падають. На минулому тижні(13-19 листопада) нисхідний тренд тиснув на ціни дизпального та бензинів як у гурті, так і на стелах АЗС, а от ціни на автогаз продовжують зростати головним чином через фактор активізації боротьбу з російським пальним, що був посилений страйком польських перевізників.

Ціни на нафту на світовому ринку, котрі є одним з визначальних факторів вартості пального в Україні загалом падають вже четвертий тиждень. За словами аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сіренко, вартість нафти впала до мінімуму за більш ніж чотири місяці, оскільки торгівля нафтою, що ведеться за трендом, прискорила збитки, які були спричинені різким зростанням запасів сировини в США і збереженням видобутку на рекордному рівні.

"Стало зрозуміло, що баланс нафти до кінця цього року не такий напружений, як очікувалося спочатку. Раніше цього тижня Міжнародна енергетична агенція (МЕА) заявила, що зростання видобутку означає, що світовий ринок не буде настільки обмеженим, як очікувалося в Q4. Зокрема, нарощування запасів у Штатах пов’язане з сезонним технічним обслуговуванням НПЗ, що знижує внутрішній попит на нафту. Постачання сировини за кордон також стрімко зростають, оскільки видобуток у США збільшується, що збільшує пропозицію на ринку", - говорить експерт.

За його словами у п'ятницю 17 листопада нафта еталонної марки Brent розпочала торги з позначки 77,55 долара/барель та певний час знаходилася у вузькому ціновому діапазоні, але згодом почала стрімко зростати, досягнувши на момент закриття торгів ціни 79,38 долара/барель. Вартість північноамериканської нафти WTI – збільшилась на 2,40% до 74,65 долара/барель.

Бензин та дизель пришвидшили падіння в гурті

За словами Сіренка на минулому тижні гуртові ціни на дизпальне пришвидшили зменшення на тлі падіння зовнішнього ринку напередодні. Станом на 17 листопада, середня вартість дизпалива з постачанням автотранспортом знизилась на 1,1% (–0,52 грн/л) до 46,08 грн/л. Загалом за минулий тиждень, порівняно з попереднім тижнем(6-12 листопада) падіння ціни дизпального в гурті склало 3%.

Спотова ціна дизпалива у Європі знизилася за північнозахідними пунктами відвантаження на 2,8-3,3%, по Середземномор’ю – на 3,7-3,8%, до 825-826 доларів/тонна і 791-812 доларів/тонна відповідно. Станом на п'ятницю 17 листопада порівняно з п'ятницею 10 листопада втрати оцінюється лише в 0,4- 0,8% або, тоді як за базисом FOB Rdam, навпаки – ціна зросла на 0,8%, найвищого показника серед усіх європейських портів.

Імпорт дизпального у листопаді збільшився на 16% порівняно з аналогічним періодом жовтня. Частка постачання автомобільним транспортом оцінюється у 23,4% загального імпорту, що на 11,5 відсоткових пунктів менше, ніж місяцем раніше.

"Обсяги надходженням ДП бензовозами у листопаді впали на 22% порівняно з 1-15 жовтня. Добовий імпорт ресурсу за неповну другу декаду місяця наразі є найнижчим у цьому році, поступаючись майже на 16% показнику за першу декаду липня, попереднього мінімального значення у 2023 році. Порівняно з третьою декадою жовтня, добовий імпорт автопартіями зменшився на 35%", - каже Сіренко.

За словами експерта, у п'ятницю 17 листопада у п’ятницю середні ціни на бензини у гурті на внутрішньому ринку продовжили знижуватись. Таким чином середня вартість А-92 зменшилась ще на 1,91% (–0,81 грн/л) щодо п’ятниці 10 листопада, до 41,53 грн/л, а середня А-95 – на 2,05% (–0,93 грн/л), до 44,41 грн/л.

"Протягом першої половини тижня темпи імпорту бензинів сповільнились, проте перевищують показники жовтня. Середньодобовий показник імпорту бензинів за першу половину листопада склав плюс 23,0% щодо жовтня. Основна частина імпорту бензинів надійшла румунського (49,6%) та грецького (29,5%) виробництва. Частка постачання бензинів автонормами склала 30,5% від загального обсягу надходжень. Середньодобовий показник імпорту бензинів автонормами за цей період склав +1,2% щодо жовтня", - зазначає Сіренко.

За його словами у структурі імпорту бензинів автотранспортом протягом першої половини листопада кордон з Молдовою грає головну роль за обсягами – 50,5%. Частка польського кордону за цей період скоротилась до 38,8%.

Профільне видання Enkorr також пише, що на минулому тижні ціни на бензин та дизпальне йшли донизу, головним чином через достатні обсяги пропозицій та несподіване зниження дизельних котирувань.

Так, з 13 по 16 листопада, зовнішні котирування йшли вгору, але вже 16 листопада ціна різко впала потягнувши донизу і тижневий показник. Таким чином за тиждень ціна на бензин в ЄС впала на 44 долари/тонна, а на дизпаливо 24 долари/тонна.

Водночас видання зазначає, що зросли обсяги постачань залізничним і морським транспортом, що дало ринку достатню кількість пального. Минулого тижня обсяги поставок залізничним транспортом обсяги зросли на 10%. А за першу половину листопада порівняно з аналогічним періодом жовтня то зростання поставок залізницею зросло на 39%.

Разом з цим Enkorr зазначає, що компанії шукають нові маршрути для поставок палива бензовозами, роблячи з Польщі коло через Словаччину чи Румунію.

"Ми намагаємося перевести частину продукту на залізницю, але бензин із півночі Польщі доводиться везти по великому колу через Словаччину й Румунію", - цитує видання співрозмовника з компанії UPG.

Видання пише, що основним напрямком поставок дизпалива в Україну є Південь. Разом з цим на ринку спостерігаються всі ознаки профіциту попри те, що вже кілька тижнів, як фактично заблоковано Молдову й Болгарію, а також попри проблеми на західних кордонах України.

Автогаз додає в ціні доки імпортери шукають нові канали поставок

За словами Сіренка імпорт скрапленого газу за першу половину листопада склав 36 тисяч тонн порівняно з показником 46,1 тис. тонн протягом 1-15 жовтня. При цьому середньодобовий обсяг надходжень за вказаний період склав 2,4 тис. т на добу, що близько до обсягів рівня постачання у другій половині жовтня(в середньому 2,3 тис. тонн на добу).

Середня вартість надходжень автогазу залізничними партіями з початку листопада становить 791 долар/тонна, порівняно з 707 доларів/тонна в жовтні в середньому, а автопартій – 768 доларів/тонна, порівняно з 740 доларів/тонна протягом жовтня. При цьому протягом 10-15 листопада середня ціна залізничних та автомобільних надходжень зрівнялася на рівні 786 доларів/тонна

"Через посилення контролю зі сторони митниці за походженням пального, кризу на прикордонних переходах, яка почалася з черг на виїзд з країни в жовтні та загострилася з початком страйків перевізників в Польщі та Словаччині, автоімпорт LPG зменшився до 48 автопартій на добу в середньому протягом 11-15 листопада, порівняно з 81 автівками на добу за період 1-5 листопада. З початку листопада в країну надходило 60 автопартій на добу в середньому, порівняно з 78 газовозами на добу в середньому в жовтні", - говорить Сіренко.

Експерт зазначає, що наразі імпортери опрацьовують нові джерела газу. Так, до 22% автоімпорту LPG протягом 11-15 листопада забезпечені постачанням через західні кордони країни з таких країн, як Молдова, Албанія, Словаччина. Середня ціна цього ресурсу на кордоні становить 825 доларів/тонна, що на дорожче ніж надходження через кордони Польщі та Румунії.

Через зростання цін імпортного ресурсу ціни газу на внутрішньому ринку України продовжують зростати. На торгах газом від 15 листопада середня ціна газу українського виробництва зросла на 3,1% до 62022 грн/тонна, порівняно з 60164 грн/тонна станом на 8 листопада. Ціни реалізованих 5 тис. т скрапленого газу зросли до 59 981-65 710 грн/т, порівняно з 50054-61650 грн/тонн тижнем раніше.

Бензин та дизпаливо на АЗС дешевшають, а автогаз дорожчає

За словами Сіренка роздрібні ціни на бензин та дизпаливо на минулому тижні продовжили інтенсивний рух вниз. В четвер, 16 листопада в мережах "Привату" (Avias, ANP) вартість усієї лінійки зменшилася на 1,00 грн/л, а в п’ятницю вдень – ще на 1,50 грн/л. Таким чином, за тиждень вартість пального впала вже на 3,5 грн/л.

На АЗС Marshal пальне подешевшало на 0,50 грн/л, на станціях MOTTO – на 0,65-2,80 грн/л в залежності від регіону середня ціна А-95 (найбільше – на Вінниччині) та на 0,10-2,70 грн/л середня ціна ДП (найбільше – на Волині). На станціях "БРСМ-Нафти" на 0,50 грн/л подешевшало дизпальне в деяких областях.

"Зміни продовжують ширитися регіонами – велика кількість локальних операторів теж відкорегувала стели, зменшивши ціни у межах 0,50-1,20 грн/л. Станом на 17 листопада середня ціна бензину А-95 по Україні складає 54,69 грн/л. Середня ціна ДП складає 54,95 грн/л. За тиждень вартість А-95 зменшилася вже на 1,04 грн/л, вартість ДП – на 0,94 грн/л", - говорить експерт.

Водночас він зазначає, що оператори газових АЗС продовжують цінові перегони. Протягом 16-17 листопада на АЗС відбулося чергове масове зростання вартості, середня роздрібна ціна на LPG в Україні зросла ще на 94 коп./л до 34,76 грн/л. З огляду на зменшення вартості бензинів, співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 сьогодні досягло 63,1%.

При цьому опитані напередодні Delo.ua експерти та учасники ринку вважають, що ціна на автогаз на стелі ще має потенціал до зростання. Зокрема Сіренко очікує, що вже 20 листопада середня ціна на це пальне може сягнути позначки 35 грн/л. Водночас засновник системи торгівлі скрапленим газом "Sintonec LPG" Михайло Шубан говорить, що ціни на автогаз мають потенціал зрости ще до 35-36 грн/л без урахування знижок від мереж, а на думку директора з маркетингу мережі "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука ціни на автогаз будуть вищими приблизно до середини грудня, а через складнощі з логістикою ціна на стелах АЗС додасть ще 0,5-1 грн/л.