Бензин и дизель теряют в цене в то время как стоимость автогаза растет. Какими будут цены на АЗС

Рынок горючего в Украине вошел в сезон зимнего затишья, когда потребление традиционно низкое, а цены на АЗС падают. На прошлой неделе (13-19 ноября) нисходящий тренд давил на цены дизтоплива и бензинов как в группе, так и на стелах АЗС, а вот цены на автогаз продолжают расти главным образом из-за фактора активизации борьбы с российским горючим, который был усилен забастовкой польских перевозчиков. .

Цены на нефть на мировом рынке, которые являются одним из определяющих факторов стоимости горючего в Украине, в целом падают уже четвертую неделю. По словам аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко, стоимость нефти упала до минимума за более чем четыре месяца, поскольку торговля нефтью, ведущейся за трендом, ускорила убытки, вызванные резким ростом запасов сырья в США и сохранением добычи на рекордном уровне.

Стало понятно, что баланс нефти до конца этого года не так напряжен, как ожидалось сначала. Ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что рост добычи означает, что мировой рынок не будет столь ограниченным, как ожидалось в Q4. наращивание запасов в Штатах связано с сезонным техническим обслуживанием НПЗ, снижающим внутренний спрос на нефть. Поставки сырья за границу также стремительно растут, поскольку добыча в США увеличивается, что увеличивает предложение на рынке", - говорит эксперт.

По его словам, в пятницу 17 ноября нефть эталонной марки. Brent начала торги с отметки 77,55 доллара/баррель и некоторое время находилась в узком ценовом диапазоне, но впоследствии начала стремительно расти, достигнув к моменту закрытия торгов цены 79,38 доллара/баррель. Стоимость североамериканской нефти WTI – увеличилась на 2,40% до 74,65 доллара/баррель.

Бензин и дизель ускорили падение в группе

По словам Сиренко, на прошлой неделе оптовые цены на дизтопливо ускорили уменьшение на фоне падения внешнего рынка накануне. По состоянию на 17 ноября средняя стоимость дизтоплива со снабжением автотранспортом снизилась на 1,1% (–0,52 грн/л) до 46,08 грн/л. В целом за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей неделей (6-12 ноября) падение цены дизтоплива в группе составило 3%.

Спотовая цена дизтоплива в Европе снизилась по северо-западным пунктам отгрузки на 2,8-3,3%, по Средиземноморью – на 3,7-3,8%, до 825-826 долларов/тонна и 791-812 долларов/тонна соответственно. По состоянию на пятницу 17 ноября по сравнению с пятницей 10 ноября потери оцениваются лишь в 0,4-0,8% или, в то время как по базису FOB Rdam, наоборот – цена выросла на 0,8%, самого высокого показателя среди всех европейских. портов.

Импорт дизтоплива в ноябре увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом октября. Доля снабжения автомобильным транспортом оценивается в 23,4% общего импорта, что на 11,5 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее.

Объемы поступления ГП бензовозами в ноябре упали на 22% по сравнению с 1-15 октября. "По сравнению с третьей декадой октября, суточный импорт автопартиями уменьшился на 35%", - говорит Сиренко.

По словам эксперта, в пятницу, 17 ноября, в пятницу средние цены на бензины в группе на внутреннем рынке продолжили снижаться. Таким образом, средняя стоимость А-92 уменьшилась еще на 1,91% (–0,81 грн/л) по отношению к пятнице 10 ноября, до 41,53 грн/л, а средняя А-95 – на 2,05% ( -0,93 грн/л, до 44,41 грн/л.

В течение первой половины недели темпы импорта бензинов замедлились, однако превышают показатели октября. Среднесуточный показатель импорта бензинов за первую половину ноября составил плюс 23,0% по отношению к октябрю . %) производства. Доля поставки бензинов автонормами составила 30,5% от общего объема поступлений. Среднесуточный показатель импорта бензинов автонормами за этот период составил +1,2% по отношению к октябрю", - отмечает Сиренко.

По его словам, в структуре импорта бензинов автотранспортом в течение первой половины ноября граница с Молдовой играет главную роль по объемам – 50,5%. Доля польской границы за этот период сократилась до 38,8%.

Профильное издание Enkorr также пишет, что на прошлой неделе цены на бензин и дизтопливо шли вниз, главным образом из-за достаточных объемов предложений и неожиданного снижения дизельных котировок.

Да, с 13 по 16 ноября, внешние котировки шли вверх, но уже 16 ноября цена резко упала потянув вниз и недельный показатель. Таким образом, за неделю цена на бензин в ЕС упала на 44 доллара/тонна, а на дизтопливо 24 доллара/тонна.

В то же время, издание отмечает, что выросли объемы поставок железнодорожным и морским транспортом, что дало рынку достаточное количество горючего. На минувшей неделе объемы поставок железнодорожным транспортом объемы выросли на 10%. А за первую половину ноября по сравнению с аналогичным периодом октября рост поставок по железной дороге вырос на 39%.

При этом Enkorr отмечает, что компании ищут новые маршруты для поставок топлива бензовозами, делая из Польши круг через Словакию или Румынию.

"Мы пытаемся перевести часть продукта на железную дорогу, но бензин с севера Польши приходится везти по большому кругу через Словакию и Румынию", - цитирует издание собеседника компании UPG.

Издание пишет, что основным направлением поставок дизтоплива в Украину является Юг. Вместе с этим на рынке наблюдаются все признаки профицита, несмотря на то, что уже несколько недель, как фактически заблокированы Молдова и Болгария, а также несмотря на проблемы на западных границах Украины.

Автогаз добавляет в цене, пока импортеры ищут новые каналы поставок.

По словам Сиренко, импорт сжиженного газа за первую половину ноября составил 36 тысяч тонн по сравнению с показателем 46,1 тыс. тонн в течение 1-15 октября. При этом среднесуточный объем поступлений за указанный период составил 2,4 тыс. т в сутки, что близко к объемам уровня поставок во второй половине октября (в среднем 2,3 тыс. тонн в сутки).

Средняя стоимость поступлений автогаза железнодорожными партиями с начала ноября составляет 791 доллар/тонна по сравнению с 707 долларов/тонна в октябре в среднем, а автопартий – 768 долларов/тонна по сравнению с 740 долларов/тонна в течение октября. При этом в течение 10-15 ноября средняя цена железнодорожных и автомобильных поступлений сравнялась на уровне 786 долларов/тонна.

"Из-за усиления контроля со стороны таможни по происхождению горючего, кризис на пограничных переходах, который начался с очередей на выезд из страны в октябре и обострился с началом забастовок перевозчиков в Польше и Словакии, автоимпорт LPG уменьшился до 48 автопартий в сутки в среднем в течение 11-и . 15 ноября по сравнению с 81 автомобилями в сутки за период 1-5 ноября. С начала ноября в страну поступало 60 автопартий в сутки в среднем по сравнению с 78 газовозами в сутки в среднем в октябре", - говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что сейчас импортеры обрабатывают новые источники газа. Так, до 22% автоимпорта LPG в течение 11-15 ноября обеспечены поставками через западные границы страны из таких стран как Молдова, Албания, Словакия. Средняя цена этого ресурса на границе составляет 825 долларов/тонна, что дороже поступления через границы Польши и Румынии.

Из-за роста цен импортного ресурса цены газа на внутреннем рынке Украины продолжают расти. На торгах газом от 15 ноября средняя цена газа украинского производства выросла на 3,1% до 62022 грн/тонна по сравнению с 60164 грн/тонна по состоянию на 8 ноября. Цены реализованных 5 тыс. т сжиженного газа выросли до 59 981-65 710 грн/т, по сравнению с 50 054-61 650 грн/тонн неделей ранее.

Бензин и дизтопливо на АЗС дешевеют, а автогаз дорожает

По словам Сиренко, розничные цены на бензин и дизтопливо на прошлой неделе продолжили интенсивное движение вниз. В четверг, 16 ноября, в сетях "Привата" (Avias, ANP) стоимость всей линейки уменьшилась на 1,00 грн/л, а в пятницу днем – еще на 1,50 грн/л. Таким образом, за неделю стоимость горючего упала уже на 3,5 грн/л.

На АЗС Marshal горючее подешевело на 0,50 грн/л, на станциях MOTTO – на 0,65-2,80 грн/л в зависимости от региона средняя цена А-95 (больше всего – в Винницкой области) и на 0,10-2 ,70 грн/л средняя цена ГП (больше всего – на Волыни). На станциях "БРСМ-Нефти" на 0,50 грн/л подешевело дизтопливо в некоторых областях.

"Изменения продолжают распространяться по регионам – большое количество локальных операторов тоже откорректировало стелы, снизив цены в пределах 0,50-1,20 грн/л. По состоянию на 17 ноября средняя цена бензина А-95 по Украине составляет 54,69 грн/л. Средняя цена ДТ составляет 54,95 грн/л. За неделю стоимость А-95 уменьшилась уже на 1,04 грн/л, стоимость ДТ – на 0,94 грн/л", - говорит эксперт.

В то же время он отмечает, что операторы газовых АЗС продолжают ценовую гонку. В течение 16-17 ноября на АЗС произошел очередной массовый рост стоимости, средняя розничная цена на LPG в Украине выросла еще на 94 коп./л до 34,76 грн/л . Учитывая уменьшение стоимости бензинов, соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 сегодня достигло 63,1%.

При этом опрошенные накануне Delo.ua эксперты и участники рынка считают, что цена на потолочный автогаз еще имеет потенциал к росту. В частности, Сиренко ожидает, что уже 20 ноября средняя цена на это топливо может достичь отметки 35 грн/л. В то же время, основатель системы торговли сжиженным газом "Sintonec LPG" Михаил Шубан говорит, что цены на автогаз имеют потенциал возрасти еще до 35-36 грн/л без учета скидок от сетей, а по мнению директора по маркетингу сети "БРСМ-Нефть" Александра Мельничука цены на автогаз будут выше примерно до середины декабря, а из-за сложностей с логистикой цена на стелах АЗС прибавит еще 0,5-1 грн/л.