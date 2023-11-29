Туск обвинил польское правительство в бездействии в ситуации с блокадой границы с Украиной

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск, который, как ожидается, станет новым премьер-министром Польши, обвинил польское правительство в бездействии в ситуации с блокадой пограничных переходов на границе с Украиной.

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Об этом сообщает PAP.

"Такое бездействие нельзя простить, потому что таким образом мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не заботимся о польских интересах", – заявил Туск.

По его словам, "с Украиной нужно жить в дружбе, поддержке, но в то же время не пренебрегать польскими интересами".

"Это правительство ставит нас всех в очень сложную ситуацию. Моравецкий непрофессионально и к тому же цинично разыграл украинскую карту. В начале, когда это было уместно, они демонстрировали радикально проукраинскую позицию, полностью забывая о польских интересах. А когда поняли, что это разозлило людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем вообще отвернулись от проблемы на границе", – подчеркнул Туск.

Он добавил, что это скандал, потому что даже в таком вопросе, как протест водителей, польское правительство поставило под угрозу фундаментальные интересы Польши, отношения с Украиной и Европейским союзом.

Польское правительство выдвинуло требования к Украине

Напомним, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик обратился к вице-премьеру Украины Александру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе "ЄЧерга" транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза по крайней мере на двух пунктах пропуска Зосин – Устилуг и Нижанковичи – Мальхов.

В польском правительстве убеждены, что введение электронной очереди значительно увеличило время ожидания на границе для пустых польских грузовиков, что повлияло на конкурентность принадлежащих им компаний.

Поэтому Адамчик призвал срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона.

Ранее в Мининфраструктуре Украины заявили, что будут обсуждать разблокировку границы с Польшей уже с новым правительством соседней страны. Хотя на парламентских выборах в Польше победила провластная партия "Право и справедливость", ей не хватит голосов для формирования коалиции. Поэтому возможность создать новое правительство имеют оппозиционные политсилы, которые уже подписали коалиционное соглашение. Реальная смена правительства в Польше ожидается в середине декабря. Новым главой правительства станет Дональд Туск.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.

Польские перевозчики планируют блокировать движение грузовиков через самый большой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинской границе до 1 февраля.