Ответ на забастовку перевозчиков. Украинские водители заблокировали государственную дорогу в Перемышле и Медике

Во вторник, 28 ноября, украинские водители в Перемышле и на подъезде к пограничному городу Медика заблокировали дорогу в ответ на протест польских дальнобойщиков.

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Об этом сообщает RMF FM.

Согласно сообщению, одна из акций произошла на кольцевой развязке Леха Качиньского в Перемышле, на восточной окраине города. Там проходит государственная дорога №28, ведущая к пограничному переходу в Медице.

В перемышльской полиции рассказали, что группа из примерно 30 человек время от времени выходила на пешеходные переходы, блокируя движение.

Аналогично проходил протест и в медицине. Водители выезжали и перективывали на ту же государственную дорогу.

Droga Krajowa 28 Przemyśl- Medyka, teraz.

W odpowiedzi na Strajk Przewoźników Ukraińcy zorganizowali spontaniczną blokadę drogi po polskiej stronie. Mieszkańcy Przemyśla skarżą się na mocne utrudnienia. Potrzeba pilnych rozmów między przedstawicielami naszych państw. Jest gorąco pic.twitter.com/w6twbJmFYG — Marcin Osowski (@MarcinOsowski2) November 28, 2023

Украинские инициаторы протеста не скрывали, что их действия стали ответом на то, что польские водители блокируют проезд украинских грузовиков. Несмотря на это, протесты прошли мирно.

Протест польских перевозчиков

На польско-украинской границе более трех недель продолжается акция протеста польских перевозчиков. Они требуют возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

23 ноября к протесту перевозчиков в Медице присоединились фермеры с инициативы "Обманутая деревня". Они растащили ленту на пешеходном переходе и объявили, что будут пропускать легковые автомобили, автобусы и грузовики с гуманитарной помощью и военной техникой. Также должны пропускать каждый час два грузовика, ожидающих перед переходом. Данный протест будет продолжаться круглосуточно до 3 января 2024 года.

Фермеры требуют дотации на закупку кукурузы, сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года и продление займов ликвидности.

"Мы проводим забастовку аграриев, требующих от правительства компенсации убытков из-за открытия рынка ЕС для потока украинской сельскохозяйственной продукции, поддерживаемой правительством", - говорят забастовщики.

Позже появилась информация, что польские забастовщики могут заблокировать еще два пункта пропуска на границе с Украиной – "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице". Сейчас это единственные КПП, которые не трогали бастующие.