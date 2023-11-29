Відповідь на страйк перевізників. Українські водії заблокували державну дорогу у Перемишлі та Медиці

У вівторок, 28 листопада, українські водії у Перемишлі та на під’їзді до прикордонного міста Медика заблокували дорогу у відповідь на протест польських далекобійників.

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Про це повідомляє RMF FM.

Згідно з повідомленням, одна з акцій сталася на кільцевій розв'язці Леха Качинського в Перемишлі, на східній околиця міста. Там проходить державна дорога № 28, яка веде до прикордонного переходу в Медиці.

У перемишльській поліції розповіли, що група з приблизно 30 осіб час від часу виходила на пішохідні переходи, блокуючи рух.

Аналогічно проходив протест і у Медиці. Водії виїжджали і перективали на ту саму державну дорогу.

Droga Krajowa 28 Przemyśl- Medyka, teraz.

W odpowiedzi na Strajk Przewoźników Ukraińcy zorganizowali spontaniczną blokadę drogi po polskiej stronie. Mieszkańcy Przemyśla skarżą się na mocne utrudnienia. Potrzeba pilnych rozmów między przedstawicielami naszych państw. Jest gorąco pic.twitter.com/w6twbJmFYG — Marcin Osowski (@MarcinOsowski2) November 28, 2023

Українські ініціатори протесту не приховували, що їхні дії стали відповіддю на те, що польські водії блокують проїзд українських вантажівок. Попри це, протести пройшли мирно.

Протест польських перевізників

На польсько-українському кордоні понад три тижні триває акція протесту польських перевізників. Вони вимагають повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

23 листопада до протесту перевізників у Медиці приєдналися фермери з ініціативи "Ошукане село". Вони розтягнули стрічку на пішохідному переході та оголосили, що пропускатимуть легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою та військовою технікою. Також мають пропускати щогодини дві вантажівки, які чекають перед переходом. Даний протест триватиме цілодобово до 3 січня 2024 року.

Фермери вимагають, дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року та продовження позик ліквідності.

"Ми проводимо страйк аграріїв, які вимагають від уряду компенсації збитків через відкриття ринку ЄС для потоку української сільськогосподарської продукції, яку підтримує уряд", - говорять страйкарі.

Пізніше з'явилася інформація, що польські страйкарі можуть заблокувати ще два пункти пропуску на кордоні з Україною – "Устилуг-Зосин" та "Нижанковичі-Мальховіце". Наразі - це єдині КПП, які не чіпали страйкарі.