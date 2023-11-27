Польські перевізники можуть заблокувати ще два пункти пропуску на кордоні з Україною

Польські страйкарі можуть заблокувати ще два пункти пропуску на кордоні з Україною – "Устилуг-Зосин" та "Нижанковичі-Мальховіце".

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Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, пише Суспільне.

"Ми отримали, поки неофіційну інформацію, що страйкувальники хочуть розповсюдити свій страйк і блокування вантажівок на ПП "Устилуг-Зосин" та "Нижанковичі-Мальховіце". Це трохи дивна для нас інформація, бо там рухається тільки порожній транспорт. При тому в "Устилуг-Зосін" – тільки в напрямку з України в Польщу. Навіщо це робити не зовсім зрозуміло. Можливо, щоб посилити тиск на польську владу", – зазначив Балін.

Він також додав, що від сьогодні на пункті пропуску "Шегині-Медика" будуть цілодобові блокування, хоча раніше страйкарі обмежували рух до пункту пропуски лише вдень.

Варто відзначити, що станом на ранок понеділка, 27 листопада, протести відбуваються на чотирьох пунктах пропуску: "Шегині-Медика", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене" та "Ягодин-Дорогуйськ".

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.

Польські перевізники планують блокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українському кордоні до 1 лютого.