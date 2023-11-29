Туск звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації з блокадою кордону з Україною

Лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск, який, як очікується, стане новим прем’єр-міністром Польщі, звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації з блокадою прикордонних переходів на кордоні з Україною.

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Про це повідомляє PAP.

"Таку бездіяльність не можна вибачити, тому що таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про польські інтереси", – заявив Туск.

За його словами, "з Україною треба жити у дружбі, підтримці, але водночас не нехтувати польськими інтересами".

"Цей уряд ставить нас усіх у дуже складну ситуацію. Моравецький непрофесійно і до того ж цинічно розіграв українську карту. На початку, коли це було доречно, вони демонстрували радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси. А коли зрозуміли, що це розлютило людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а згодом взагалі відвернулися від проблеми на кордоні", – підкреслив Туск.

Він додав, що це скандал, тому що навіть у такому питанні, як протест водіїв, польський уряд поставив під загрозу фундаментальні інтереси Польщі, відносини з Україною та Європейським союзом.

Польський уряд висунув вимоги до України

Нагадаємо, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся до віцепрем’єра України Олександра Кубракова з проханням скасувати обов’язкову реєстрацію в системі "єЧерга" транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу принаймні на двох пунктах пропуску Зосін – Устилуг та Нижанковичі – Мальховіце.

У польському уряді переконані, що введення електронної черги значно збільшило час очікування на кордоні для порожніх польських вантажівок, що вплинуло на конкурентність компаній, яким вони належать.

Тому Адамчик закликав терміново вжити заходів для виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона.

Раніше в Мінінфраструктури України заявили, що обговорюватимуть розблокування кордону з Польщею вже з новим урядом сусідньої країни. Хоч на парламентських виборах у Польщі перемогла провладна партія "Право і справедливість", їй не вистачить голосів для формування коаліції. Тому можливість утворити новий уряд мають опозиційні політсили, які вже підписали коаліційну угоду. Реальна зміна уряду в Польщі очікується в середині грудня. Новим очільником уряду стане Дональд Туск.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.

Польські перевізники планують блокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українському кордоні до 1 лютого.