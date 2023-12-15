Словацкие перевозчики частично разблокировали границу с Украиной

Представители словацких перевозчиков разблокировали движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники добавляют, что полностью блокада КПП словаками не снята, а частично разблокирована на неопределенный срок.

По состоянию на 09.00 15 декабря в направлении из Украины через пункт пропуска "Ужгород" выехали почти 60 грузовиков, еще 1065 - находятся в электронной очереди на выезд из Украины.

По информации ужгородского журналиста Виталия Глаголы, блокада была снята в 23:30 14 декабря.

Вчера на 06:00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины было оформлено 28 грузовых автомобилей, из которых 24 уже прошли все виды контроля на словацкой стороне.

Блокировка словацкой границы

11 декабря представители Союза автоперевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое" на границе с Украиной.

На утро 12 декабря более 600 грузовиков ждали возможность проезда через пункт пропуска "Ужгород" в направлении Украины.

Словацкие дальнобойщики, равно как и польские, требуют немедленно отменить соглашение о "транспортном безвизе" Украины с Евросоюзом, которое, по их мнению, оказывает разрушительное влияние на транспортный рынок Словакии, равно как и других соседних с Украиной стран.