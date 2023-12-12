Въезда в Украину из Словакии ждут 600 грузовиков

Утром 12 декабря более 600 грузовиков ожидали возможность проезда через пункт пропуска "Ужгород" в направлении Украины.

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Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"В сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" по состоянию на утро ожидало проезда почти 600 грузовиков. Возобновилась блокировка движения грузовых транспортных средств, следующих из Украины. В очереди на выезд из Украины на утро зарегистрировано более 1200 грузовиков", - рассказал спикер.

Напомним, по состоянию на 16:44 11 декабря перед украинским пунктом пропуска "Ужгород" в электронной очереди на выезд в Словакию находились 1263 грузовика. В ГПСУ отметили, что пропуск легковых автомобилей и автобусов происходит в штатном режиме.

Блокировка словацкой границы

11 декабря словацкие перевозчики возобновили блокировку границы с Украиной. Подобные забастовки уже происходили – 16 ноября активисты Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) устроили одночасовую акцию протеста на пункте пропуска с Украиной "Вышнее Немецкое". Они выразили поддержку польским протестующим, которые уже несколько дней блокировали границу с Украиной. К акции в Словакии также присоединились представители польских перевозчиков.

Словацкие протестующие угрожали, что если Еврокомиссия не введет необходимость разрешений на перевозку для украинских компаний, они полностью перекроют границу с Украиной.

В то же время, в Европейской комиссии поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС и считают, что идея возвращения к разрешениям неприемлема.

Напомним, словацкие протестующие возобновили блокировку пункта пропуска с Украиной в тот же день, когда был разблокирован польский пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". На пике там стояли в очереди более 2 тысяч грузовиков.