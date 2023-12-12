На в’їзд в Україну зі Словаччини чекають 600 вантажівок

На ранок 12 грудня понад 600 вантажівок чекали на можливість проїзду через пункт пропуску "Ужгород" у напрямку України.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"В бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" станом на ранок очікувало проїзду майже 600 вантажівок. Поновилося блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України. В єЧерзі на виїзд з України на ранок зареєстровано більш як 1200 вантажівок", – розповів речник.

Нагадаємо, станом на 16:44 11 грудня перед українським пунктом пропуску "Ужгород" в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебували 1263 вантажівки. В ДПСУ зазначили, що пропуск легкових автомобілів та автобусів відбувається в штатному режимі.

Блокування словацького кордону

11 грудня словацькі перевізники поновили блокування кордону з Україною. Подібні страйки вже відбувалися - 16 листопада активісти Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) влаштували одногодинну акцію протесту на пункті пропуску з Україною "Вишнє Нємецьке". Вони висловили підтримку польським протестувальникам, які на той момент вже кілька днів блокували кордон із Україною. До акції в Словаччині також долучилися представники польських перевізників.

Словацькі протестувальники погрожували, що якщо Єврокомісія не запровадить необхідність дозволів на перевезення для українських компаній, вони повністю перекриють кордон з Україною.

В той же час, у Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС і вважають, що ідея повернення до дозволів є неприйнятною.

Нагадаємо, словацькі протестувальники поновили блокування пункту пропуску з Україною в той же день, коли був розблокований польський пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". На піку там стояли у черзі більше 2 тисяч вантажівок.