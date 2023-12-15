Словацькі перевізники розблокували кордон з Україною

Представники словацьких перевізників розблокували рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке".

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники додають, що повністю блокада словаками не знята, а КПП розблоковано на невизначений термін.

Станом на 09.00 15 грудня в напрямку з України через пункт пропуску "Ужгород" виїхали майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

За інформацією ужгородського журналіста Віталія Глаголи, блокаду зняли о 23:30 14 грудня.

Вчора станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України було оформлено 28 вантажних автомобілів, з яких 24 уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

Блокування словацького кордону

11 грудня представники Спілки автоперевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке" на кордоні з Україною.

На ранок 12 грудня понад 600 вантажівок чекали на можливість проїзду через пункт пропуску "Ужгород" у напрямку України.

Словацькі далекобійники, так само як і польські, вимагають негайно скасувати угоду про "транспортний безвіз" України з Євросоюзом, яка, на їхню думку, має руйнівний вплив на транспортний ринок Словаччини, так само як і інших сусідніх з Україною країн.