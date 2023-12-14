Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновили

Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів, з яких 24 уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Там зауважили, що від 19:30 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію.

Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину.

Але, як повідомили в Держприкордонслужбі, фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

Блокування словацького кордону

11 грудня представники Спілки автоперевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке" на кордоні з Україною.

На ранок 12 грудня понад 600 вантажівок чекали на можливість проїзду через пункт пропуску "Ужгород" у напрямку України.

16 листопада, активісти словацької спілки вийшли на "тестову" акцію протесту. В організації при цьому заявили, що якщо Євросоюз не вплине на ситуацію, вони повністю перекриють кордон. 21 листопада вони знову заблокували цей КПП, але вже вранці наступного дня його було розблоковано.

Після цього словацькі перевізники поновили блокування пропуску вантажівок через кордон з Україною 1 грудня, але станом на ранок 5 грудня його знову було розблоковано.

Словацькі далекобійники, так само як і польські, вимагають негайно скасувати угоду про "транспортний безвіз" України з Євросоюзом, яка, на їхню думку, має руйнівний вплив на транспортний ринок Словаччини, так само як і інших сусідніх з Україною країн.