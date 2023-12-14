Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановили

По состоянию на 06.00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей, из которых 24 уже прошли все виды контроля на словацкой стороне.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Там отметили, что с 19:30 13 декабря словацкая сторона частично восстановила пропускные операции по направлению въезда на свою территорию.

Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час.

Но, как сообщили в Госпогранслужбе, фактически за час пропускают по 3-4 грузовика.

Блокировка словацкой границы

11 декабря представители Союза автоперевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немское" на границе с Украиной.

Утром 12 декабря более 600 грузовиков ожидали возможность проезда через пункт пропуска "Ужгород" в направлении Украины.

16 ноября активисты словацкого союза вышли на "тестовую" акцию протеста. В организации при этом заявили, что если Евросоюз не повлияет на ситуацию, они полностью перекроют границу. 21 ноября они снова заблокировали этот КПП, но уже утром на следующий день он был разблокирован.

После этого словацкие перевозчики возобновили блокировку пропуска грузовиков через границу с Украиной 1 декабря, но по состоянию на утро 5 декабря его снова было разблокировано .

Словацкие дальнобойщики, равно как и польские, требуют немедленно отменить соглашение о "транспортном безвизе" Украины с Евросоюзом, которое, по их мнению, оказывает разрушительное влияние на транспортный рынок Словакии, равно как и других соседних с Украиной стран.