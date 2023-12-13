Польские перевозчики хотят добиться разрешения на протест в Дорогуске через суд

Глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава отказал перевозчикам в организации нового протеста на границе с Украиной. Однако те не согласны с его решением. Об этом пишет RMF24.

Отмечается, что чиновник сослался на законодательную причину – угрозу имуществу в значительных размерах, что включает финансовые потери предпринимателей.

По словам Савы, протест затронул не только водителей. Он оказывает влияние на предпринимателей, рабочих и другие социальные группы.

После устного обнародования решения митингующие покинули дорогу. На обжалование такого шага властей у них есть семь дней.

Перевозчики хотят начать в Дорогуске новый протест с понедельника, 18 декабря. Они обещают, что обратятся в суд, а также подадут новые заявления на протесты в нескольких местах.

Страйк в Польше: разблокировка КПП Дорогуск

6-го ноября польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".

Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

11 декабря стало известно, что украинской стороне удалось достичь частичного согласия с польскими перевозчиками и разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Как объяснял заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, это произошло после сбора данных о нарушении условий протеста со стороны полиции и протестующих. Речь шла о непропуске гуманитарной помощи и опасных грузов.