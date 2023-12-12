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Блокировка трассы возле КПП "Дорогуск": движение транспорта удалось возобновить
Движение автомобилей возле польского пункта пропуска "Дорогуск" было восстановлено по альтернативной дороге. Об этом 12 декабря сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире общенационального телемарафона.
Он отметил, что правоохранители пытаются убрать с дороги грузовик, который заблокировал движение на основном пути. Пробок в движении альтернативной дорогой сейчас нет.
По словам чиновника, большой вклад в разблокировку пункта "Ягодин – Дорогуск" внес сбор данных о нарушении полицией и протестующими условий протеста. Речь идет о непропуске гуманитарной помощи и опасных грузов.
Еще три украино-польских пункта пропуска до сих пор заблокированы, но продолжают работать.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Что касается пункта "Захонь – Чоп" на границе с Венгрией, где был анонсирован протест венгерских перевозчиков, то участники акции не препятствуют движению грузового транспорта.
Страйк в Польше: требования протестующих
6-го ноября польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".
Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.
Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.
Вчера, 11 декабря, стало известно, что украинской стороне удалось достичь частичного согласия с польскими перевозчиками и разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Однако позже проезд возле польского КПП был снова заблокирован грузовиком с транспарантом акции протеста. По словам одного из организаторов акции, автомобиль сломался.