Блокування траси біля КПП "Дорогуськ": рух транспорту вдалося відновити

Рух автомобілів біля польського пункту пропуску "Дорогуськ" відновили альтернативною дорогою. Про це 12 грудня повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Він зазначив, що правоохоронці намагаються прибрати з дороги, вантажівку, яка заблокувала рух на основному шляху. Заторів у русі альтернативною дорогою наразі немає.

За словами урядовця, великий внесок у розблокування пункту "Ягодин – Дорогуськ" зробив збір даних щодо порушення поліцією та протестувальниками умов протесту. Ідеться про непропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів.

Ще три українсько-польські пункти пропуску досі заблоковані, але продовжують працювати.

Що стосується пункту "Захонь – Чоп" на кордоні з Угорщиною, де було анонсовано протест угорських перевізників, то учасники акції не перешкоджають руху вантажного транспорту.

Страйк у Польщі: вимоги протестувальників

6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Учора, 11 грудня, стало відомо, що українській стороні вдалося досягти часткової згоди з польськими перевізниками і розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Однак пізніше проїзд біля польського КПП було знову заблоковано вантажівкою з транспарантом акції протесту. За словами одного з організаторів акції, автівка зламалася.