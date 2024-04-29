У пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" на кордоні з Польшею відновився рух вантажівок

29 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська" на кордоні з Україною. За інформацією польської сторони, протестувальники покинули місця страйку.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури.

"Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту", - підкреслюють в Держприкордонслужбі.

У Державній митній службі додають, що за інформацією суміжної сторони, протестувальники покинули місця страйку.

Нагадаємо, Україна та Польща домовилися про реалізацію проєктів, які прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні.

Чи буде розблокування кордонів з Польщею постійним чи ситуативним

Розблокування україно-польського кордону почалося завдяки закінченню місцевих виборів, вважає заступник голови ВАР Денис Марчук.

“Закінчився 2-й тур місцевих виборів в Польщі і позиція прем’єр-міністра Дональда Туска у комунікаціях з протестувальниками стала більш жорсткою і радикальною по відношенню до них. Те, що не можна було робити до виборів, стало можливим після виборчого процесу: польський прем’єр-міністр “раптово” згадав, що митні пункти перетину є критично важливими, що органи місцевого самоврядування мають право припинити дії страйкарів, для чого достатньо рішення воєводств. Дональд Туск допускає застосування місцевих органів, щоб вивести протестувальників із прикордонних пунктів”, - пояснює він

На думку Марчука, у польсько-українських перемовинах настає новий етап.

“Оскільки політично важливий процес виборів у Польщі закінчився, зараз переходимо до більш спокійного економічного напрямку: обговорення умов транзиту української продукції. Ще один фактор впливу – це голосування в Європарламенті та продовження політики лібералізації щодо експорту з території України. Слід відзначити, що поляки досягли для себе ряд фінансових пріоритетів від ЄС. Дональд Туск запевнив, що польська влада буде компенсувати ті витрати, які вони понесли начебто через українське зерно. Тому в сукупності всі вимоги практично задоволені. І не випадково, що покращення ситуації настало разом із закінченням другого туру місцевих виборів, що доводить, що у блокаді кордонів питання політики було ключовим”, - вважає Марчук.

Він додав, що залишається відкритим питання, чи буде розблокування кордонів з Польщею постійним чи ситуативним.

“Новий етап перемовин між Україною та Польщею очікується в кінці квітня – на початку травня. Тоді буде ставиться питання про повне розблокування кордонів”, - додав заступник голови ВАР.

Страйк на кордоні

Польські фермери з 9 лютого розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники також перешкоджали перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

У квітні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордону з Україною, бо такі дії завдають непоправної шкоди країні, яка продовжує боротися з російською агресією. Після цього протестувальники почали розблоковувати КПП для руху вантажного транспорту.

17 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

Вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".

Зазначимо, що з 21 квітня польські фермери частково розблокували пропуск ваговозів через КПП "Рава-Руська – Гребенне", окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (товари, що відносяться до сільськогосподарської продукції). До того польські протестувальники взагалі не пропускали фури з України.

Зауважимо, переговори у Варшаві щодо розблокування українсько-польських кордонів та експорту сільськогосподарської продукції між Україною та Польшею тривали понад 5 годин та були непростими, але заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик своєю неадекватною поведінкою завів перемовини в глухий кут.