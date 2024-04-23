Європарламент підтримав оновлений торговельний безвіз з Україною із запобіжниками для агропродукції: скільки недорахуємось грошей

Європейський парламент сьогодні, 23 квітня, схвалив продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України на один рік з додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту.

Період пільгової торгівлі продовжили на рік

Зазначається, що євродепутати підтримали продовження призупинення ввізних мит і квот для української сільськогосподарської продукції ще на рік, до 5 червня 2025 року, із запобіжниками для захисту інтересів європейських фермерів.

За це проголосували 428 депутатів, проти – 131 і 44 – утрималися.

Нові правила передбачають, що Єврокомісія може швидко відреагувати та застосувати заходи, які вважає необхідними, у разі серйозних проблем на ринку ЄС чи однієї або кількох країн-членів через український агроімпорт.

"У межах посилених захисних заходів для захисту фермерів ЄС комісія може запустити екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та за весь 2022 та 2023 роки, тарифи можуть бути введені повторно", - йдеться у повідомленні.

Поточні торговельні заходи закінчуються 5 червня 2024 року, і новий регламент має набути чинності відразу після цієї дати.

Нагадаємо, 27 березня посли Європейського союзу погодили нові умови торгової угоди з Україною ("торговельного безвізу") ще на рік з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень. Воно стосуватиметься певного переліку продуктів з України (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор).

Тепер Європарламент і Європейська рада повинні остаточно затвердити цю угоду. Положення мають бути опубліковані в Офіційному віснику ЄС перед набуттям чинності.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Україна може втратити мільярд євро через нові торговельні обмеження ЄС

Через обмеження для деяких видів сільгоспродукції український бюджет може втратити близько мільярда євро протягом року, заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, нова угода з ЄС відрізняється від тих умов лібералізації політики щодо експорту, які діяли протягом 2023 року.

"Запроваджується екстрене гальмування – певний перелік продуктів (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор і ще низка продуктів), які будуть рахуватися за принципом загального експорту, який відбувався у 2022-23 роках, але також і було включено другу половину 2021 року... Будемо бачити суттєве обмеження порядку продуктів – зокрема, цукор – які у 2023-му році продемонстрували ефективну присутність і нарощування на території ЄС", - зауважив Марчук.

Він підкреслив, що внаслідок нових умов торгівлі Україна може втратити близько 1 мільярда євро протягом року, які могли би бути спрямовані на підтримку обороноздатності країни.

"Європейці повинні розуміти, що те, що вони допомогли в 2022-му році – це була допомога, бо в Україні розпочалась війна, і зараз вона нікуди не зникла. Росія продовжує атакувати, Росія продовжує війну і обмеження дуже шкодитимуть підтримці нашої армії", - наголосив Марчук.

Він також зауважив, що разом із ухваленими нормами щодо України в контексті "екстреного гальмування" будуть ухвалені й мита – обкладатиметься митом продукція зернової лінії групи.

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