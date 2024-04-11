Угорщина анонсувала нові обмеження на імпорт української агропродукції

Уряд Угорщини планує запровадити нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, щоб захистити угорських фермерів від ринкових коливань, викликаних дешевшим українським імпортом.

Про це пише АР news.

Міністр сільського господарства Іштван Надь заявив на прес-конференції, що рішення Європейського Союзу у 2022 році дозволити безмитний імпорт з України, яке мало на меті допомогти зберегти її економіку на плаву після вторгнення Росії, призвело до значного надлишку пропозиції та значно нижчих цін на європейську сільськогосподарську продукції на ринку ЄС.

Він звинуватив ЄС та його виконавчу комісію в неспроможності захистити європейських фермерів, які не можуть конкурувати з більш дешевим імпортом, і сказав, що Угорщина прийме додатковий захист у своїй національній компетенції.

"Брюссель і Єврокомісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів", – сказав Надь.

Угорщина розробила власний план

Надь заявив, що уряд ухвалив план із п’яти пунктів допомоги угорським фермерам, включаючи вимогу до продавців і логістичних компаній звітувати уряду Угорщини про заборонені продукти, імпортовані через Україну, незалежно від країни походження цих продуктів.

Надь додав, що під обмеження потраплять і продукти переробки з українського зерна.

Нагадаємо, Угорщина торік запровадила заборону на імпорт 24 українських сільськогосподарських продуктів, але заявила, що дозволить їх переміщення через свою територію.

Заборона поширюється на зерно, олійне насіння, борошно, рослинну олію та деякі м’ясні продукти. Минулого місяця уряд виключив зі списку український мед.

19 квітня минулого року уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана ввів заборону на імпорт 25 сільськогосподарських продуктів з України, включаючи зерно, свинину, а також мед. 19 лютого він скасував заборону на імпорт меду, що викликало протести близько 22 000 бджолярів країни. В той же час, Угорщина не забороняла транзит цієї продукції своєю територією.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com