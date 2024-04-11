Венгрия анонсировала новые ограничения на импорт украинской агропродукции

Правительство Венгрии планирует ввести новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы оградить венгерских фермеров от рыночных колебаний, вызванных более дешевым украинским импортом.

Об этом пишет АР news.

Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил на пресс-конференции, что решение Европейского Союза в 2022 году разрешить беспошлинный импорт из Украины, которое имело целью помочь сохранить ее экономику на плаву после вторжения России, привело к значительному избытку предложения и значительно более низким ценам на европейскую сельскохозяйственную. продукции на рынке ЕС

Он обвинил ЕС и его исполнительную комиссию в неспособности защитить европейских фермеров, которые не могут конкурировать с более дешевым импортом, и сказал, что Венгрия примет дополнительную защиту в своей национальной компетенции.

"Брюссель и Еврокомиссия изменили венгерским фермерам и поддерживают украинских олигархов", - сказал Надь.

Венгрия разработала свой план

Надь заявил, что правительство приняло план по пяти пунктам помощи венгерским фермерам, включая требование к продавцам и логистическим компаниям отчитываться правительству Венгрии о запрещенных продуктах, импортированных через Украину, независимо от страны происхождения этих продуктов.

Надь добавил, что под ограничения попадут и продукты переработки из украинского зерна.

Напомним, Венгрия в прошлом году ввела запрет на импорт 24 украинских сельскохозяйственных продуктов, но заявила, что разрешит их перемещение через свою территорию.

Запрет распространяется на зерно, масло семян, муку, растительное масло и некоторые мясные продукты. В прошлом месяце правительство исключило из списка украинский мед.

19 апреля прошлого года правительство премьер-министра Виктора Орбана ввело запрет на импорт 25 сельскохозяйственных продуктов из Украины, включая зерно, свинину, а также мед. 19 февраля он отменил запрет на импорт меда, что вызвало протесты около 22 тысяч пчеловодов страны. В то же время Венгрия не запрещала транзит этой продукции по своей территории.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

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