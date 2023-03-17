Кабмин разрешил продавать рецептурные лекарства на прифронтовых территориях без рецепта

Кабинет министров разрешил продажу (но не отпуск за бюджетные средства) на прифронтовых территориях рецептурных лекарственных средств без рецепта при условии предоставления пациентам сотрудниками аптек при продаже разъяснений о необходимости применения лекарств согласно инструкции.

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие изменения Кабмин внес 17 марта в лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговле и импорту лекарств.

Решение касается территорий активных боевых действий, которые включены в соответствующий официальный перечень, утвержденный Министерством по реинтеграции оккупированных территорий. Также оно формально распространено и на оккупированные ныне территории.

Оно будет действовать в течение действия военного положения. Впрочем, решение не касается продажи лекарств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; комбинированных лекарств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или прекурсоры в количестве, не превышающем предельно допустимую норму; а также ядовитых и сильнодействующих лекарств.

Кроме этого, правительство на заседании в пятницу приняло еще одно решение, касающееся медицинской отрасли, а именно внесло изменения в порядок реализации программы госгарантий медобслуживания населения в 2023 году в части заключения договоров с поставщиками первичной медицинской помощи на оккупированных РФ территориях (согласно с вышеуказанному перечню).

Вместо того чтобы производить выплаты, основываясь на количестве заключенных деклараций, государство обеспечит оплату труда медработников на оккупированных территориях в размере, равном установленным правительством базовым гарантиям минимальной зарплаты медикам на 2023 год.

Как указывают в Министерстве здравоохранения, это позволит заведениям первичной помощи на оккупированных территориях гарантированно платить врачам, работающим полный рабочий день, 20 тысяч гривен в месяц, а медицинским сестрам – 13,5 тысячи гривен.

Отмечается также, что предусмотренные постановлением подходы позволят обеспечить более прозрачное использование бюджетных средств для осуществления выплат учреждениям здравоохранения на оккупированных территориях. Как указывают в Минздраве, Украина с начала года перечислила работающим в оккупации больницам почти 134 миллиона гривен.

"Медики, которые стали заложниками российского терроризма и оказались во временной оккупации, при всех сложностях продолжают лечить украинских граждан. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы они ежемесячно получали заработную плату, чтобы они совершенно четко понимали, что Украина своих не оставляет", – отметил министр Виктор Ляшко.

Напомним, что 13 января правительство установило минимальную зарплату в 2023 году для врачей, фармацевтов и специалистов по реабилитации на уровне не менее 20 тысяч гривен, а для медсестер/медбратов - не менее 13,5 тысячи гривен. Гарантии по базовой зарплате будут распространяться на медучреждения, которые имеют договоры с Нацслужбой здоровья по программе медгарантий.