Кабмин продлил гарантии минимальной зарплаты врачам в 20 тысяч гривен на 2023 год

Кабинет министров 13 января установил минимальную заработную плату в 2023 году для врачей, фармацевтов и специалистов по реабилитации на уровне не менее 20 тысяч гривен, а для медсестер/медбратьев - не менее 13,5 тысячи гривен.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Речь идет о гарантированной зарплате медиков учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности за полностью выполненную месячную норму труда. При этом решение не касается врачей-интернов и фармацевтов-интернов.

Гарантии по выплате базовой зарплаты будут распространяться на медучреждения, имеющие договоры с Нацслужбой здоровья по программе медгарантий, при этом их фонд оплаты труда с начислениями за текущий месяц не должен превышать 85% денежного дохода, полученного в текущем месяце, с учетом накопленных остатков.

Для врачей первичного звена и работающих с ними медсестер условием для получения вышеупомянутой зарплаты является минимум 70% от оптимального количества заключенных деклараций с пациентами.

"В этом году главным акцентом государственного бюджета, конечно, является оборона. Но, несмотря на уменьшение финансирования программы медгарантий, нам удалось сохранить финансовые гарантии медработникам... Я бы хотел подчеркнуть, что правительство установило лишь минимальный уровень зарплаты, ниже которого медики, работающие полный рабочий день, не могут получать. Однако на местах каждый руководитель может дополнительно премировать работников, качественно выполняющих свою работу", - прокомментировал министр Виктор Ляшко.

Указано, что упомянутый уровень может быть увеличен руководителем учреждения здравоохранения путем доплат и надбавок с учетом сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его работы.

"С момента, как больницы стали самостоятельными предприятиями, ответственность за распределение бюджета больницы и рациональное использование средств легла именно на руководителя медицинского учреждения. Он, в свою очередь, должен быть эффективным менеджером, который направляет большую часть бюджета на обеспечение медиков достойной зарплатой, при этом оставляя средства на закупку медикаментов и развитие заведения", - добавляют в Минздраве.

Оптимальным в ведомстве считают, когда медучреждение направляет на зарплату 70-85% от общего бюджета, поскольку оно должно иметь средства и на покрытие лекарств, питание, развитие больницы.

Ляшко подчеркивает, что учреждения, которые 100% своего бюджета направляют на зарплату, не имеют ресурса на закупку лекарств и медицинских изделий, а значит, эти расходы ложатся на плечи пациента.

Таким образом, неэффективные больницы могут нарушать главное право пациента на получение бесплатной и качественной медицинской помощи, что противоречит договору с НСЗУ. В Минздраве также подчеркивают, что в 2023 году будут проводиться мониторинги качества и бесплатной оказания медицинской помощи.

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