Кабмін продовжив гарантії мінімальної зарплати лікарям в 20 тисяч гривень на 2023 рік

Кабінет міністрів 13 січня встановив мінімальну заробітну плату в 2023 році для лікарів, фармацевтів та фахівців з реабілітації на рівні не менше 20 тисяч гривень, а для медсестер/медбратів — не менше 13,5 тисячі гривень.

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Про це повідомляють Міністерство охорони здоров'я та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Йдеться про гарантовану зарплату медиків закладів охорони здоровʼя державної та комунальної форми власності за повністю виконану місячну норму праці. Втім, рішення не стосується лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів.

Гарантії щодо виплати базової зарплати поширюватимуться на ті медзаклади, які мають договори із Нацслужбою здоров'я за програмою медгарантій, при цьому їх фонд оплати праці з нарахуваннями за поточний місяць не має перевищувати 85% грошового доходу, отриманого у поточному місяці, з урахуванням накопичених залишків.

Для лікарів первинної ланки та медсестер, які працюють з ними, умовою для отримання вищезгаданої зарплати є мінімум 70% від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами.

"Цього року головний акцент державного бюджету, звісно, оборона. Але попри зменшення фінансування програми медгарантій нам вдалося зберегти фінансові гарантії медпрацівникам... Я би хотів наголосити, що уряд встановив лише мінімальний рівень зарплати, нижче якого медики, які працюють повний робочий день, не можуть отримувати. Однак на місцях кожен керівник може додатково преміювати працівників, які якісно виконують свою роботу", — прокоментував міністр Віктор Ляшко.

Зазначено, що згаданий рівень заробітної плати може бути збільшений керівником закладу охорони здоров’я шляхом доплат та надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

"З моменту, як лікарні стали самостійними підприємствами, відповідальність за розподіл бюджету лікарні та раціональне використання коштів покладено саме на керівника медичного закладу. Він у свою чергу має бути ефективним менеджером, який спрямовує більшу частину бюджету на забезпечення медиків гідною заробітною платою, при цьому залишаючи кошти на закупівлю медикаментів та розвиток закладу", - додають в МОЗ.

Оптимальним у відомстві вважають, коли медзаклад спрямовує на зарплату 70-85% від свого загального бюджету, оскільки він повинен мати кошти і на покриття ліків, харчування, розвиток лікарні.

Ляшко підкреслює, що заклади, які 100% свого бюджету спрямовують на зарплату, не мають ресурсу на закупівлю ліків та медичних виробів, а отже ці витрати лягають на плечі пацієнта.

Таким чином, неефективні лікарні можуть порушувати головне право пацієнта на отримання безоплатної та якісної медичної допомоги, що суперечить договору з НСЗУ. В МОЗ також підкреслюють, що у 2023 році будуть проводитися моніторинги якості та безоплатності надання медичної допомоги.

Джерело фото: ua.depositphotos.com