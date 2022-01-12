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Кабмин повысил зарплату врачам
Кабинет Министров на заседании 12 января утвердил повышение зарплаты врачам с 1 января 2022 года.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
По его словам, размер заработной платы за полностью выполненную месячную (временную) норму труда будет составлять:
– на уровне не менее 20 тысяч гривен для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;Подписывайтесь на наш YouTube канал
– на уровне не менее 13,5 тысяч специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял , что зарплата у врачей в 2022 году возрастет более чем в полтора раза.
Глава Минфина утверждал, что средняя зарплата врачей в наступившем году составит 22,5 тысячи гривен.
Следует отметить, что в июне текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ , которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников.
Перед этим сообщалось, что в 2021 году украинские врачи будут получать заработные платы в размере 20-25 тысяч грн, медицинские сестры – 15 тысяч грн, младший медицинский персонал – до 10 тысяч грн.
Фото: Depositphotos