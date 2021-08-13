Медики во Львовской области объявили голодовку: 3 месяца им не платят зарплату

Во Львовской области 17 сотрудников Сосновской городской больницы — врачи, медсестры и санитарки — объявили голодовку из-за долгов по заработной плате.

За три месяца им задолжали 3 млн грн, сообщила председатель первичной больничной профсоюзной организации Свободного профсоюза медработников Украины Оксана Гладун в Facebook.

"Медики нашей больницы отстаивают свою заработанную зарплату, а тем самым и больницу в целом. Они голодают до выполнения требований! Медики тоже люди, которые хотят иметь средства для жизни", — отметила она.

"Если медики рассчитаются, найдут другую работу, а возможно, и в другом городе, то жителям негде будет получить медицинскую помощь. Медикам — зарплату, а 11-тысячному населению нашего города — больницу", — добавила Гладун.

Среди основных требований медработников — выплатить задолженность по заработной плате по июль 2021 года включительно, оздоровительные за 2021 год, "ковидные" доплаты, сделать перерасчет неправильно начисленных зарплат 2020 года и выплатить их, а также компенсацию потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты.

Всего, по подсчетам медиков, больница им задолжала около 3 млн грн.

Известно, что 3 февраля 2020 года в Сосновке объявили голодовку 26 медиков. Они требовали возобновить работу больницы и разрешить принимать пациентов. Медучреждение было на простое. Из-за карантина там не принимали пациентов. Медики также требовали выплаты зарплаты. Голодовку прекратили через двое суток, получив 2/3 оклада.

Ранее президент Владимир Зеленский утвердил повышение "минималки" медикам.

Как сообщалось, в 2021 году украинские врачи будут получать заработные платы в размере 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн. Такое обещание дал президент Владимир Зеленский во время своего послания к Верховной Раде 20 октября 2020 года.

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