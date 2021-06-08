Платили больницам, где не было больных коронавирусом: из COVID-фонда "увели" 26,5 млн грн

Государственная аудиторская служба при проверке расходов по COVID-фонду в 2020 году на нужды Министерства внутренних дел выявила нарушений и проблемных вопросов на сумму 26,5 млн грн.

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы о результатах проверки использования средств Фонда борьбы с COVID-19, подготовленном для Международного валютного фонда, передает StateWatch.

По информации издания, из этой суммы нарушения на 6,6 млн грн были устранены в ходе проверки, а 10,3 млн грн считаются утерянными.

Объектами аудита стали территориальные органы МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которым в течение 2020 года были выделены на доплаты 4,7 млрд грн. Из полученных денег ведомство не потратило лишь 6 млн грн, показав наибольшую результативность и скорость по расходованию средств COVID-фонда.

При этом в отчетах для МВФ не проанализирована основная аномалия расходов по COVID-фонду: выплаты в полицию во время борьбы с пандемией по общему объему были ненамного меньше, чем выплаты медицинскому персоналу, и часто платились быстрее и эффективнее, чем медикам, которые спасали пациентов.

В StateWatch отмечают, что лидером по численности работников, получивших доплаты и по среднему размеру выплат на одного работника, является Национальная полиция Украины. Доплаты получили 93 тысячи 422 сотрудника, средний размер выплаты на одного человека составляет 32 тысячи 333 грн.

Среди основных нарушений аудиторы выделили следующее:

– территориальными органами МВД выплачивали доплаты на сумму 7,7 млн грн к зарплатам медицинских и других работников за счет средств COVID-фонда при отсутствии в учреждениях здравоохранения МВД больных с пневмониями и лиц с подозрением или диагностированным COVID-19;

– отдельные учреждения здравоохранения МВД выплачивали 2,1 млн грн при отсутствии подтверждения непосредственной занятости сотрудников на работах, связанных с коронавирусом;

– ряд учреждений здравоохранения МВД установили доплаты к заработной плате медицинских и других работников за время пребывания в отпуске, на больничном, обучении и так далее на сумму 0,3 млн грн;

– установлен ряд фактов начисления и выплаты дополнительной доплаты к денежному обеспечению военнослужащих за время пребывания в отпуске, на больничном, обучении и так далее, что привело к потерям 3 млн грн;

– отдельные территориальные органы Нацполиции и Госпогранслужбы при отсутствии подтверждения фактов работы в условиях непосредственного контакта с населением и из-за предоставления руководителями этих органов недостоверной информации, начислили и выплатили дополнительные доплаты в повышенном размере на сумму 3,6 млн грн;

– также выявлены случаи дополнительной выплаты военнослужащим без учета пропорциональности времени, в течение которого они обеспечивали порядок и безопасность граждан в условиях непосредственного контакта с населением, на сумму 1,5 млн грн.

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По материалам аудиторов 51 материал передан в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что большая часть денег из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потрачены на ремонт автомобильных дорог в рамках президентской программы "Большая стройка".

Напомним, ранее заместитель министра финансов Роман Ермоличев во время онлайн-дискуссии "Закупки COVID-19: кто и как тратит бюджетные средства" заявил, что на сегодняшний день бюджетные расходы Украины, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19, составили 25 млрд грн.