Вместо COVID-19 — "Большая стройка": на что тратят деньги из Фонда борьбы с коронавирусом

Большинство денег из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потрачены на ремонт автомобильных дорог в рамках президентской программы "Большая стройка".

Об этом свидетельствуют данные о распределении средств из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией, опубликованные 30 октября Министерством финансов Украины.

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Так, согласно информации Минфина, на строительство и ремонт автодорог из "коронавирусного" фонда в течение недели было выделено 2 863,9 млн грн.

В то же время, кассовые расходы на медучреждения остались на прежнем уровне. В частности, на строительство больниц потрачено только 1 680 млн грн.

На одном уровне также осталось выделение субвенции местным бюджетам на обеспечение больниц кислородом — 571 млн грн.

На оплату больничных листов выделено 1 727,5 млн грн. За неделю эта цифра возросла на 5,1 млн грн.

При этом, сумма финансовой помощи безработным выросла до 6 782,1 млн грн.

Стоит отметить, что на доплаты медикам выделили за отчетную неделю выделили еще 72,3 млн грн (всего — 2 746,8 млн грн).

На дополнительные выплаты военным и полицейским — 2 469 млн грн (за неделю — 22,2 млн грн).

Фонд борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 был создан для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с эпидемией COVID-19.

Срок действия Фонда рассчитан на период карантина и последующие после его официального свершения 30 дней.

Государственная аудиторская служба проводит непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда, во избежание или выявления возможных злоупотреблений с использованием средств Фонда.

Напомним, ранее заместитель министра финансов Роман Ермоличев во время онлайн-дискуссии "Закупки COVID-19: кто и как тратит бюджетные средства" заявил, что сегодняшний день бюджетные расходы Украины, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19, составили 25 млрд грн.