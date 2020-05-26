Госуправление делами просит у Шмыгаля для VIP-больниц более 23 млн грн

Государственное управление делами (ГУД) обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой выделить медицинским учреждениям для топ-чиновников, в том числе известной больнице "Феофания", дополнительные 23,4 млн грн на противодействие распространению коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в соответствующем письме государственного ведомства, сообщает StateWatch.

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"Просим поручить Министерству финансов Украины вместе с заинтересованными органами рассмотреть указанные предложения о выделении дополнительного финансирования из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями по бюджетной программе ГУД "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями" на общую сумму 23,4 млн грн", — говорится в сообщении.

Кроме "Феофании" речь идет о Поликлинике №2, Научно-практическом центре профилактической и медицинской медицины и Центре превентивной медицины, которые также в управлении ГУД.

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Как оказалось, первые медучреждения страны так же, как и больницы в регионах, не имеют достаточного количества костюмов биозащиты, респираторов, защитных очков и масок.

В частности, 637 тысяч грн необходимы для закупки предметов и инвентаря для медицинских нужд, 12,845 млн грн для закупки медикаментов, 9 млн — на приобретение нового медицинского оборудования и 174 тысяч грн — для медицинского оборудования и тому подобное.

В обосновании своего запроса на средства из фонда в ГУД отметили, что они отвечают за эпидемическое и санитарное благополучие Президента Украины, СНБО, ВРУ, КМУ и других органов и служб власти высоких уровней.

Также в Госуправлении отметили, что кроме топ-чиновников в ведомственных медучреждениях обслуживают и "другие категории населения".

В конце апреля Кабинет министров утвердил порядок использования 64,7 млрд грн из Фонда на борьбу с COVID-19.

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Издание отмечает, что годовой бюджет ГУД на 2020 год составляет более 2,05 млрд грн. В Госуправлении объясняют, что перераспределение существующего бюджета организации невозможен.

На официальной странице Национальной службы здоровья Украины в перечень больниц, принимающих больных COVID-19 ни "Феофании", ни любой другой больнице ГУД нет.

Напомним, в январе Президент Владимир Зеленский поручил открыть всем желающим гражданам Украины доступ к получению медицинских услуг в правительственной больнице "Феофания".