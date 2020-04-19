Милованов подсчитал стоимость жизни украинца во время карантина

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов подсчитал стоимость жизни каждого украинца, спасенного от заражения коронавируса с помощью карантинных мероприятий.

Свои размышления экс-министр опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook.

Милованов подчеркнул, что по данным моделирования Киевской Школы Экономики, жесткий карантин позволил спасти от 80 до 150 человек, но нанес значительный ущерб экономике.

При этом, по его словам, потери экономики пока сложно моделировать из-за большой неопределенности.

"Но давайте предположим, что из-за карантина экономика потеряла 0,1% ВВП. И это очень консервативная оценка. Кто-то скажет, что мы потеряли 0,5% или даже 1% ВВП. В любом случае, 0,1% — это примерно 4 млрд грн. То есть, примерно 40 млн грн за спасенную жизнь. Справедлива эта цена? Каждый должен ответить себе на этот вопрос сам", — написал Милованов.

Напомним, с 6 марта Кабмин в очередной раз ужесточил карантинные меры.

Теперь, по указанию правительства, запрещено появляться в парках, за исключением выгула животных и по служебной надобности, запрещено ходить группами более 2 человек.

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Юристы ставят под сомнение законность этих ограничений, но полиция в первый же день действия новых правил составила 192 административных протокола за нарушение карантина.

Пока карантин объявлен до 24 апреля, но в МВД уже заявили, что скорее всего карантин продлится до 15 мая.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в середине мая 2020 года карантин могут ослабить и люди смогут выйти на работу. Однако ряд карантинных мер, по его словам, могут сохраниться в силе до сентября.

В свою очередь, государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что многие принимаемые карантинные меры в Украине вводятся без эпидемиологического на то основания, но с целью добиться социальных разрывов, что, по ожиданиям Минздрава, должно помочь в борьбе с распространением коронавируса.