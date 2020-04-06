Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантина

За понедельник, 6 апреля, когда начали действовать ужесточенные правила карантина в Украине, полиция составила 192 админпроткола за его нарушение. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. Преимущественно правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции, рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

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Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных мест без масок.

"За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф — от 17 до 34 тысяч гривен", — заявил Александр Фацевич.

По словам замглавы Национальной полиции Украины, ввиду усиления карантинных мероприятий к несению службы были привлечены около 22 тысяч правоохранителей. В частности семь тысяч сотрудников задействованы непосредственно для патрулирования в парках, скверах и так далее.

"Это пешие и автомобильные наряды, это несение службы на проверочных пунктах, охрана лечебных учреждений и мест обсервации. Полицейские продолжают проводить превентивную работу и разъясняют гражданам нормы постановления Кабинета министров Украины о новых ограничительных мероприятиях на период карантина", — отметил Фацевич.

С введением временных ограничений в полицию, по его словам, ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина: с начала карантинных мероприятий по спецлинии 102 поступило более 26 тысяч сообщений. За сегодня же поступило более 1200 сообщений.

"На замечание полицейских нарушители реагируют по-разному. Но мы еще раз подчеркиваем: наша задача — не наказать, а предупредить правонарушение. Полицейские объясняют положения постановления и проводят профилактическую работу. Конечно, на правонарушителей, которые не прислушиваются к полицейским, составляются административные протоколы", — отметил Александр Фацевич.

Он добавил, что полиция будет контролировать соблюдение карантина и у культовых сооружений. "Наряды будут приближены к церквям. Мы уже провели беседы с представителями различных конфессий и разъяснили необходимость проведения богослужений в онлайн-режиме. Вместе с тем, следить, чтобы верующие не нарушали нормы о возможности сбора в одном месте до 10 человек и придерживались при этом безопасной дистанции", — резюмировал Фацевич.

Напомним, на днях Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: с 6 апреля на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек, а гулять в парках и скверах запрещено — исключением является выгул домашнего животного.