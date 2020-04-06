Общество 60 минут назад

Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантина

Нарушителям в случае, если суд подтвердит протокол, придется заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен

Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантина Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантина

За понедельник, 6 апреля, когда начали действовать ужесточенные правила карантина в Украине, полиция составила 192 админпроткола за его нарушение. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. 

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. Преимущественно правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции, рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

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Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных мест без масок.

"За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф — от 17 до 34 тысяч гривен", — заявил Александр Фацевич. 

По словам замглавы Национальной полиции Украины, ввиду усиления карантинных мероприятий к несению службы были привлечены около 22 тысяч правоохранителей. В частности семь тысяч сотрудников задействованы непосредственно для патрулирования в парках, скверах и так далее. 

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"Это пешие и автомобильные наряды, это несение службы на проверочных пунктах, охрана лечебных учреждений и мест обсервации. Полицейские продолжают проводить превентивную работу и разъясняют гражданам нормы постановления Кабинета министров Украины о новых ограничительных мероприятиях на период карантина", — отметил Фацевич.

С введением временных ограничений в полицию, по его словам, ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина: с начала карантинных мероприятий по спецлинии 102 поступило более 26 тысяч сообщений. За сегодня же поступило более 1200 сообщений.

"На замечание полицейских нарушители реагируют по-разному. Но мы еще раз подчеркиваем: наша задача — не наказать, а предупредить правонарушение. Полицейские объясняют положения постановления и проводят профилактическую работу. Конечно, на правонарушителей, которые не прислушиваются к полицейским, составляются административные протоколы", — отметил Александр Фацевич.

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Он добавил, что полиция будет контролировать соблюдение карантина и у культовых сооружений. "Наряды будут приближены к церквям. Мы уже провели беседы с представителями различных конфессий и разъяснили необходимость проведения богослужений в онлайн-режиме. Вместе с тем, следить, чтобы верующие не нарушали нормы о возможности сбора в одном месте до 10 человек и придерживались при этом безопасной дистанции", — резюмировал Фацевич. 

Напомним, на днях Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: с 6 апреля на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек, а гулять в парках и скверах запрещено — исключением является выгул домашнего животного. 

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