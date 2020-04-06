Полиция выписала штрафы строительным гипермаркетам за работу во время карантина

Правоохранители столичного региона выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, ранее в отношении этих супермаркетов полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по статье 44-3 КУоАП.

В этот раз правоохранители снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы той же статье.

Административные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

Согласно действующему законодательству, должностным лицам грозит штраф в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 до 170 тысяч грн.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что полиция активно штрафует граждан Украины за нарушения правил карантина по специально внедренной в Кодекс об административных правонарушениях статье 44-3, большинство дел разваливаются в судах.

Напомним, в Окружной административный суд Киева поступил иск предпринимателя из Одесской области к Кабинету министров Украины.

Истец просит признать противоправными установленные правительством до 24 апреля 2020 года ограничения по работе заведений питания и развлекательных центров.