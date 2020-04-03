Сомнительные запреты: почему юристы критикуют новые правила карантина от Кабмина

Украинское правительство 3 апреля опубликовало постановление, в котором прописано ужесточение правил карантина. Кабинет министров в попытке сдержать распространение коронавирусной инфекции закрыл большинство пунктов пропуска на государственной границе страны и ввел обязательную двухнедельную обсервацию украинцев, которые возвращаются из-за рубежа. Однако это далеко не самые суровые ограничение, которые ввел Кабмин. С 6 апреля в общественных местах нельзя будет появляться без маски, посещать детские и спортивные площадки, находиться вне дома без документов и перемещаться группами более двух человек. Помимо этого, под запрет попало посещение парков, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. В последнем случае исключением станет выгул домашних животных одним лицом, а также служебная необходимость.

Однако эксперты в области права, юристы и адвокаты уже отмечают — многие из карантинных ограничений правительства противоречат Конституции Украины. Среди аргументов, например, звучит тот факт, что постановление Кабмина не может ограничивать базовые конституционные права украинцев. Такие, например, как право на свободное передвижение. Подобное ограничение возможно в случае введения чрезвычайного положения, однако c 25 марта в Украине действует режим чрезвычайной ситуации, которая не предполагает подобных ограничений.

Корреспонденты Delo.ua пообщались с юристами и узнали их мнение о нововведениях правительства.

Юрист и адвокат Иван Либерман отмечает — Кабмин может издавать какие угодно постановления, но определить их законность сможет разве что Административный суд. Что же касается соблюдения новых правил, то это, по словам Либермана, на практике будет довольно сложно.

"У правоохранителей должна быть доказательная база. Ведь недостаточно просто постановления Кабмина о привлечении к ответственности. Должно быть видео, подтверждающее нарушение. Есть еще очень интересный момент — запрещено ходить без маски. Но как в этом случае будут устанавливать личность? Например, полицейский подходит к человеку на улице и просит предъявить документы, тот их показывает. А как правоохранителю убедиться в личности человека, если он в маске, а ее нельзя снимать, поскольку это расценивается как нарушение? Абсурдная ситуация, но вместе с тем реальная. Второй момент. Разрешается выгуливать животных. Но вопрос в том, что является животным? Можно выгуливать хомячка, например, или другое миниатюрное животное? Это же не птица и не рептилия. В общем, с такими формулировками люди смогут кого только ни выгуливать", — отмечает он.

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Юрист Максим Костецкий обращает внимание, что определение "общественного места" в Украине есть только в антитабачном законодательстве, и под него фактически подпадает любое помещение со свободным доступом.

"Вкратце — если там нельзя курить, то вы там должны быть в маске. Теоретически, стоя на тротуаре подальше от людей, маска не обязательна, а практически я бы советовал надевать маску всегда при выходе из дому, потому что патрульные могут по-разному трактовать законодательство", — говорит он.

Кроме того, по мнению Костецкого, пункт о запрете перемещаться группами больше двух человек плохо прописан, поэтому до внесения изменений он будет применяться к пешим прохожим. "Учеными доказано, что коронавирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку. Поэтому запрет единоличного посещения парков является чрезмерным и имеет, скорее, профилактические основания заставить людей поменьше контактировать друг с другом. При этом что такое "посещение парков", ни один чиновник вам не объяснит. Поэтому проход через парк, исключительно потому, что он на вашем пути, по пути в магазин или аптеку не является его посещением, как и пробежка в определенном направлении через парк. Если коротко, то должно быть видно, что вы движетесь с определенным умыслом на выход из парка и, желательно, поближе к трассе", — добавляет юрист.

Юрист Эдуард Багиров объясняет, что ужесточения заимствуются из накопленного опыта стран Европейского союза и других государств, где объявлена эпидемия.

"Другой вопрос, насколько своевременно их приняли? Возможно, постановление нужно было одобрить еще две недели назад. Сегодня эти нормы, с точки зрения национальной безопасности, кажутся логичными и необходимыми. Другой вопрос, что эти правила дают возможность представителям органов власти привлекать к административной ответственности и накладывать штрафные санкции. Здесь и возникает правовая коллизия: как оспорить это с точки зрения потерпевшей стороны, если та считает, что это необоснованно и незаконно?", — задается вопросом он.

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Багиров обращает внимание, что для этого необходимо обращаться в суды, но сегодня первые инстанции, апелляции и кассации из-за карантина работают с перебоями. "Есть большие проблемы по уголовным делам, когда не могут найти судей, чтобы продлить меру пресечения. Поэтому многим гражданам будет очень проблематично добиться оперативного решения по оспариванию документа, который накладывает штраф. Этому не помогут ни деньги, ни наличие адвоката. Здесь палка о двух концах. С одной стороны исполнительный орган, возможно, принимает правильное решение, но с другой стороны — судебная система сегодня не позволяет его оспорить", — резюмирует он.

Напомним, что коронавирус, вызывающий острую пневмонию Covid-19, за два с лишним месяца распространился практически по всему миру и достиг Украины — в нашей стране уже официально подтверждено 942 случая заболевания, 23 смерти и 19 случаев выздоровления от болезни.