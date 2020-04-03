Кабмин закупит украинские тест-системы на коронавирус

Правительство собирается закупить 20 тысяч тест-систем на коронавирус типа COVID-19, которые разработал Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".

По его словам, после закупки 20 тысяч тест-систем можно будет проверить 2 млн человек.

"Это будет 20 тысяч тест-систем, каждая из которых позволит провести ориентировочно 90−100 исследований. Всего у отечественного производителя мы закупим тестов для проведения исследований примерно два миллиона пациентов", — сообщил Ляшко.

Известно, что закупка тестов должна начаться 6 апреля.