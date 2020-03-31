IT и Телеком 1 час назад

В Украине запустили веб-приложение с тестом на наличие симптомов коронавируса

Пользователи приложения могут бесплатно пройти тест на симптомы COVID-19 и получить инструкцию о том, как действовать

В Украине запустили веб-приложение с тестом на наличие симптомов коронавируса В Украине запустили веб-приложение с тестом на наличие симптомов коронавируса
Скриншот из сайта

В Украине заработало первое бесплатное веб-приложение poboremo.org, в котором собрана вся актуальная информация об эпидемии коронавируса в Украине, а также можно пройти тест на наличие симптомов COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского института будущего (UIF).

Указано, что почти за 3 суток работы веб-приложения им воспользовались более 40 тысяч человек, 38,5 тысяч посетителей портала прошли тест на наличие симптомов коронавируса, и более 10 тысяч пользователей получили информацию из разделов: "симптомы, характерные", "как себя уберечь" и "как действовать во время эпидемии".

Кратко и по делу в Telegram

"Пользователи приложения бесплатно прошли тест на симптомы COVID-19 и получили инструкцию о том, как действовать, получили всю информацию по горячим линиям и телефонам поддержки, попросили о помощи, помогли другим людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за пандемии", — говорится в сообщении.

Создатели портала рассказали, что сейчас работают над возможностю преодолеть очереди на почте, в магазинах, больницах и тому подобное.

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"Именно поэтому, вскоре в приложении появится возможность легкой дистанционной записи на конкретное время. Еще одна опция, которая будет доступна уже скоро — это возможность проследить локацию ближайших случаев заболевания в районах, городах и областях. Пользователи смогут отслеживать ближайшую динамику заболеваний, чтобы уберечь себя", — резюмировали в UIF.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны запустил электронную интерактивную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и мире.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

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