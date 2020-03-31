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СНБО запустил интерактивную карту с данными о заражении коронавирусом в Украине и мире

На карте ежедневно обновляются статистические данные по COVID-19

СНБО запустил интерактивную карту с данными о заражении коронавирусом в Украине и мире СНБО запустил интерактивную карту с данными о заражении коронавирусом в Украине и мире
Коронавирус. Фото: discovervirus.com

Совет национальной безопасности и обороны запустил электронную интерактивную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и мире.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщает пресс-служба СНБО.

Указано, что карта создана Главным ситуационным центром Украины (в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины).

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Как отмечается, на карте ежедневно обновляются статистические данные по:

- лабораторно подтвержденным случаям заболевания;

- количеству больных;

- количеству тех, кто выздоровел;

- количеству умерших;

- количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине.

На карте также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, количеству больных, умерших и тех, кто выздоровел в мире.

Интерактивную карту можно увидеть по ссылке https://covid19.rnbo.gov.ua/.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

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