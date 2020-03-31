СНБО запустил интерактивную карту с данными о заражении коронавирусом в Украине и мире

Совет национальной безопасности и обороны запустил электронную интерактивную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и мире.
Об этом во вторник, 31 марта, сообщает пресс-служба СНБО.
Указано, что карта создана Главным ситуационным центром Украины (в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины).
Как отмечается, на карте ежедневно обновляются статистические данные по:
- лабораторно подтвержденным случаям заболевания;
- количеству больных;
- количеству тех, кто выздоровел;
- количеству умерших;
- количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине.
На карте также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, количеству больных, умерших и тех, кто выздоровел в мире.
Интерактивную карту можно увидеть по ссылке https://covid19.rnbo.gov.ua/.
Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.