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"Укрнафта" планирует добычу нефти из скважины во Львовской области

укрнефть
Во Львовской области готовят добычу нефти из почти пятикилометровой скважины

АО "Укрнафта" планирует начать добычу нефти из скважины №15 Заводовского месторождения в Дрогобычском районе Львовской области. Ориентировочный объем добываемой жидкости будет составлять до 3 куб. м в день. Перед началом работ компания должна пройти процедуру оценки воздействия на окружающую среду.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Lviv.media со ссылкой на сообщение, обнародованное 6 ноября на сайте Трускавецкого городского совета.

Где "Укрнафта" планирует добывать нефть

Работы будут проводить на базе уже имеющейся скважины №15 Заводовского месторождения вблизи села Орив, входящей в Трускавецкую громаду. За реализацию проекта будет отвечать нефтегазодобывающее управление "Бориславнефтегаз".

Глубина скважины составляет около 4,9 км. Согласно планам компании, ориентировочный объем добываемой жидкости составит 3 куб. м в день.

Добытую продукцию планируют транспортировать автоцистернами к производственным мощностям – "Бориславнефтегазу". Также рассматривают альтернативный вариант доставки по трубопроводу.

Добыча нефти во Львовской области

До начала добывающих работ "Укрнафта" должна пройти процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВД). Она предусматривает исследование возможных экологических последствий реализации проекта, в частности, для территории вблизи одного из сел Трускавецкой общины.

Жители общины могут подавать замечания и предложения по запланированной деятельности в течение 12 рабочих дней с момента официального обнародования соответствующего сообщения в Едином реестре по оценке воздействия на окружающую среду.

Предложения принимает Департамент экологии и природных ресурсов Львовской областной военной администрации.

После подготовки отчета по оценке воздействия на окружающую среду состоится отдельное общественное обсуждение проекта.

Напомним, "Укрнафта" планирует к 2030 году реализовать три проекта, которые должны обеспечить около 100 тыс. тонн дополнительной нефти в течение пяти лет после их запуска.

Автор:
Ольга Опенько

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