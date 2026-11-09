Украинский производитель плитки и сантехники понес почти 600 млн грн убытков из-за военных действий

Украинский производитель и ритейлер керамической плитки и сантехники "Агромат" завершил январь-сентябрь 2026 года с чистым убытком в размере 593,8 млн. грн. Основной причиной негативного финансового результата стали убытки, причиненные военными действиями.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные из квартального отчета компании.

Общие совокупные потери предприятия от последствий войны за первые девять месяцев 2026 года достигли 736,9 млн грн.

В отчете отмечается, что без учета военных потерь бизнес остается операционно эффективным: компания получила бы прибыль до налогообложения в размере 143,1 млн. грн.

В настоящее время текущие объемы деятельности, уровень ликвидности и платежеспособность "Агромата" сохраняются на должном уровне.

В отчетности отмечается, что потеря товаров не привела к остановке деятельности предприятия. Для минимизации последствий оперативно перераспределили товарные потоки между складскими и торговыми объектами, скорректировали логистические маршруты и усилен контроль за оборотным капиталом.

О сети

ООО "Агромат" - украинский ритейлер, специализирующийся на торговле керамической плиткой и сантехникой. Компания основана в 1993 году и объединяет 33 торговых точки в 21 городе Украины.

Согласно информации платформы "Опендатабот", по итогам 2025 года доход компании вырос на 5,6% до 3,58 млрд грн, а чистая прибыль увеличилась на 92%, до 147,9 млн грн.

Напомним, что в июле в результате ночной атаки получил повреждения флагманский магазин "Агромата" на улице Булаховского в столице, а 29 августа в результате прямого попадания врага поврежден один из составов "Агромата" на Киевщине.