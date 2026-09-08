Сеть плитки и сантехники "Агромат" привлекла 200 млн грн из-за выпуска облигаций: куда пойдут средства

Сеть плитки, сантехники и напольных покрытий "Агромат" в июле-августе 2026 разместила два выпуска корпоративных облигаций серий J и K на общую сумму 200 млн грн. Привлеченные средства будут направлены на досрочное, в частности частичное, погашение основной суммы долга по банковским кредитам.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, размещение облигаций серии J в объеме 100 млн грн началось 29 июля, а серии K на аналогичную сумму – 5 августа. Оба выпуска были полностью размещены досрочно. Процентная ставка по облигациям обеих серий на первые два процентых периода установлена на уровне 16% годовых.

Облигации номинальной стоимостью 1000 грн размещали на фондовой бирже ПФТС. Организатором выступил государственный Укргазбанк. Срок обращения ценных бумаг составляет три года, приобрести их могли только квалифицированные инвесторы.

В то же время в обращении остаются предыдущие выпуски корпоративных облигаций "Агромата" серий H и I, погашение которых запланировано на 2027 год.

Зачем компания выпустила новые облигации

Привлечение 200 млн грн через облигации не увеличит совокупный долг компании на соответствующую сумму, отметил финансовый директор "Агромата" Артем Башота. По его словам, речь идет о замене части банковского финансирования на трехлетний инструмент рынка капитала.

Это, по оценке компании, должно помочь сбалансировать сроки погашения обязательств, снизить зависимость от краткосрочных кредитных лимитов и диверсифицировать источники финансирования.

Башота также добавил, что компания остается операционно прибыльной и имеет диверсифицированный кредитный портфель.

"Мы контролируем ликвидность, сроки погашения долга и стоимость привлеченного финансирования и имеем достаточные ресурсы для своевременного выполнения обязательств перед банками и держателями облигаций", – заявил он.

По состоянию на конец июня оборотные активы сети составляли около 2,44 млрд грн, что примерно в 1,4 раза превышало текущие обязательства. Собственный капитал компании превышал 1,1 млрд грн. В "Агромате" считают, что эти показатели свидетельствуют о достаточном уровне ликвидности и финансовой базе для обслуживания долговых обязательств.

О сети

ООО "Агромат" – украинский ритейлер, специализирующийся на торговле керамической плиткой, сантехникой и напольными покрытиями. Компания основана в 1993 году и объединяет более 30 магазинов.

Согласно информации платформы "Опендатабот", по итогам 2025 года доход компании вырос на 5,6% до 3,58 млрд грн, а чистая прибыль увеличилась на 92%, до 147,9 млн грн.

Ранее издание Dilo писало, что в июле в результате ночной атаки получил повреждения флагманский магазин "Агромата" на улице Булаховского в столице, а 29 августа в результате прямого попадания врага поврежден один из складов "Агромата" в Киевской области.