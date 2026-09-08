Мережа плитки та сантехніки "Агромат" залучила 200 млн грн через випуск облігацій: куди підуть кошти

Мережа плитки, сантехніки та підлогових покриттів "Агромат" у липні–серпні 2026 року розмістила два випуски корпоративних облігацій серій J та K на загальну суму 200 млн грн. Залучені кошти спрямують на дострокове, зокрема часткове, погашення основної суми боргу за банківськими кредитами.

Про це пише Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.

Згідно з повідомленням, розміщення облігацій серії J обсягом 100 млн грн розпочалося 29 липня, а серії K на аналогічну суму – 5 серпня. Обидва випуски були повністю розміщені достроково. Відсоткова ставка за облігаціями обох серій на перші два відсоткові періоди встановлена на рівні 16% річних.

Облігації номінальною вартістю 1000 грн розміщували на фондовій біржі ПФТС. Організатором виступив державний Укргазбанк. Строк обігу цінних паперів становить три роки, придбати їх могли виключно кваліфіковані інвестори.

Водночас в обігу залишаються попередні випуски корпоративних облігацій "Агромату" серій H та I, погашення яких заплановане на 2027 рік.

Навіщо компанія випустила нові облігації

Залучення 200 млн грн через облігації не збільшить сукупний борг компанії на відповідну суму, зазначив фінансовий директор "Агромату" Артем Башота. За його словами, йдеться про заміну частини банківського фінансування трирічним інструментом ринку капіталу.

Це, за оцінкою компанії, має допомогти збалансувати строки погашення зобов'язань, зменшити залежність від короткострокових кредитних лімітів та диверсифікувати джерела фінансування.

Башота також додав, що компанія залишається операційно прибутковою і має диверсифікований кредитний портфель.

"Ми контролюємо ліквідність, строки погашення боргу та вартість залученого фінансування і маємо достатні ресурси для своєчасного виконання зобов’язань перед банками та власниками облігацій", – заявив він.

Станом на кінець червня оборотні активи мережі становили близько 2,44 млрд грн, що приблизно у 1,4 раза перевищувало поточні зобов'язання. Власний капітал компанії перевищував 1,1 млрд грн. В "Агроматі" вважають, що ці показники свідчать про достатній рівень ліквідності та фінансову базу для обслуговування боргових зобов'язань.

Про мережу

ТОВ "Агромат" – український ритейлер, що спеціалізується на торгівлі керамічною плиткою, сантехнікою та підлоговими покриттями. Компанія заснована у 1993 році та об'єднує понад 30 магазинів.

Згідно з інформацією платформи "Опендатабот", за підсумками 2025 року дохід компанії зріс на 5,6%, до 3,58 млрд грн, а чистий прибуток збільшився на 92%, до 147,9 млн грн.

Раніше видання Dilo писало, що у липні внаслідок нічної атаки зазнав пошкоджень флагманський магазин "Агромату" на вулиці Булаховського в столиці, а 29 серпня внаслідок прямого влучання ворога пошкоджено один зі складів "Агромату" на Київщині.