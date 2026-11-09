Український виробник плитки та сантехніки зазнав майже 600 млн грн збитків через військові дії

Український виробник та ритейлер керамічної плитки й сантехніки “Агромат” завершив січень-вересень 2026 року з чистим збитком у розмірі 593,8 млн грн. Основною причиною негативного фінансового результату стали збитки, завдані воєнними діями.

Як пише Dilo, про це свідчать дані з квартального звіту компанії.

Загальні сукупні втрати підприємства від наслідків війни за перші дев'ять місяців 2026 року сягнули 736,9 млн грн.

У звіті наголошується, що без урахування воєнних втрат бізнес залишається операційно ефективним: компанія отримала б прибуток до оподаткування у розмірі 143,1 млн грн.

Наразі поточні обсяги діяльності, рівень ліквідності та платоспроможність "Агромату" зберігаються на належному рівні.

У звітності зазначається, що втрата товарiв не призвела до зупинення дiяльностi пiдприємства. Для мiнiмiзацiї наслiдкiв було оперативно перерозподiлено товарнi потоки мiж складськими та торговельними об'єктами, скориговано логiстичнi маршрути та посилено контроль за оборотним капiталом.

Про мережу

ТОВ "Агромат" — український ритейлер, що спеціалізується на торгівлі керамічною плиткою та сантехнікою. Компанія заснована у 1993 році та об'єднує 33 торгові точки у 21 місті України.

Згідно з інформацією платформи "Опендатабот", за підсумками 2025 року дохід компанії зріс на 5,6%, до 3,58 млрд грн, а чистий прибуток збільшився на 92%, до 147,9 млн грн.

Нагадаємо, що у липні внаслідок нічної атаки зазнав пошкоджень флагманський магазин "Агромату" на вулиці Булаховського в столиці, а 29 серпня внаслідок прямого влучання ворога пошкоджено один зі складів "Агромату" на Київщині.