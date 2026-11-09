Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о повышении минимальной заработной платы на 1,6% с 1 декабря. После уплаты налогов работники на полной занятости будут получать €1502 в месяц вместо €1477,93.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Решение было принято после встреч правительства с представителями профсоюзов и работодателей. Таким образом, власти пытаются ответить на недовольство граждан из-за роста стоимости жизни, не создавая дополнительной нагрузки на государственные финансы.

"Это не просто желаемое усиление, это не просто символично, ведь это будет второе по величине увеличение за 20 лет", - заявил Лекорню.

Правительство пытается ответить на протесты

Во Франции продолжаются студенческие демонстрации, переросшие в протесты из-за стоимости жизни. Во время отдельных акций происходили беспорядки и мародерство. По данным правительства, 7 ноября в маршах приняло участие 146 тыс. человек. Профсоюз CGT призывал провести новый день стачек 17 ноября.

Ее глава Софи Бине назвала предложенное повышение недостаточным и потребовала увеличить минимальную зарплату на 10%.

В то же время у правительства есть ограниченные возможности для увеличения государственных расходов. Франция пытается сократить бюджетный дефицит, а политическая нестабильность и высокие ставки заимствований усугубляют беспокойство инвесторов.

Лекорню заявил, что правительство должно принимать решения, которые можно профинансировать, учитывая состояние бюджета и ситуацию на финансовых рынках.

Как менялась минимальная зарплата

Во Франции минимальную зарплату называют SMIC. Ее обычно пересматривают в январе с учетом инфляции, а дополнительное повышение может происходить, если рост цен превышает 2%. Правительство также имеет право увеличить его сверх автоматически рассчитанного уровня.

Последнее повышение произошло в июне: тогда месячная сумма после уплаты налогов выросла на 2,4% — до €1477,93, а дополнительного повышения сверх предусмотренного формулой уровня не было с 2012 года.

Представители бизнеса предупреждают, что увеличение минимальной зарплаты может негативно отразиться на занятости. Они также призывают Лекарню отказаться от бюджетных решений, которые могут повысить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. Высший орган исполнительной власти Франции намерен обсудить изменение порогов налоговых льгот для работодателей, чтобы ограничить влияние повышения зарплат на рабочие места.

Напомним, в октябре цены на французские государственные облигации упали на фоне беспорядков. Это подчеркнуло острую напряженность между протестующими, возмущенными ростом стоимости жизни, и правительством, которое лишено возможности оплачивать поддержку мира.