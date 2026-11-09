Уряд Франції вирішив підвищити мінімальну зарплату на тлі протестів через вартість життя

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню оголосив про підвищення мінімальної заробітної плати на 1,6% із 1 грудня. Після сплати податків працівники на повній зайнятості отримуватимуть €1502 на місяць замість €1477,93.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Рішення ухвалили після зустрічей уряду з представниками профспілок і роботодавців. Таким чином влада намагається відповісти на невдоволення громадян через зростання вартості життя, не створюючи додаткового навантаження на державні фінанси.

"Це не просто бажане посилення, це не просто символічно, адже це буде друге за величиною збільшення за 20 років", — заявив Лекорню.

Уряд намагається відповісти на протести

У Франції тривають студентські демонстрації, які переросли в протести через вартість життя. Під час окремих акцій відбувалися заворушення та мародерство. За даними уряду, 7 листопада в маршах взяли участь 146 тис. осіб. Профспілка CGT закликала провести новий день страйків 17 листопада.

Її очільниця Софі Біне назвала запропоноване підвищення недостатнім і зажадала збільшити мінімальну зарплату на 10%.

Водночас уряд має обмежені можливості для збільшення державних витрат. Франція намагається скоротити бюджетний дефіцит, а політична нестабільність і високі ставки запозичень посилюють занепокоєння інвесторів.

Лекорню заявив, що уряд має ухвалювати рішення, які можна профінансувати з огляду на стан бюджету та ситуацію на фінансових ринках.

Як змінювалася мінімальна зарплата

У Франції мінімальну зарплату називають SMIC. Її зазвичай переглядають у січні з урахуванням інфляції, а додаткове підвищення може відбуватися, якщо зростання цін перевищує 2%. Уряд також має право збільшити її понад автоматично розрахований рівень.

Останнє підвищення відбулося в червні: тоді місячна сума після сплати податків зросла на 2,4% — до €1477,93, а додаткового підвищення понад передбачений формулою рівень не було з 2012 року.

Представники бізнесу попереджають, що збільшення мінімальної зарплати може негативно вплинути на зайнятість. Вони також закликають Лекорню відмовитися від бюджетних рішень, які можуть підвищити податкове навантаження на фонд оплати праці. Вищий орган виконавчої влади Франції планує обговорити зміну порогів податкових пільг для роботодавців, щоб обмежити вплив підвищення зарплат на робочі місця.

Нагадаємо, у жовтні ціни на французькі державні облігації впали на тлі заворушень. Це підкреслило гостру напруженість між протестувальниками, які обурені зростанням вартості життя, та урядом, який позбавлений можливості оплачувати підтримку миру.