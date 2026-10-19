Французские гособлигации обрушились на фоне масштабных протестов: почему это грозит всей еврозоне

Цены на французские государственные облигации упали после выходных, исполненных насильственных беспорядков. Это подчеркнуло острую напряженность между протестующими, возмущенными ростом стоимости жизни, и правительством, которое лишено возможности оплачивать поддержку мира.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Протесты во Франции угрожают еврозоне

Долг страны демонстрировал худшие показатели по сравнению с европейскими аналогами, что привело к расширению разрыва между доходностью 10-летних французских облигаций и немецким эквивалентом на восемь базисных пунктов.

Разрыв доходности между французскими и немецкими облигациями приближается к 150–160 базисным пунктам, входящим в границы, исторически связанные с долговым кризисом всей еврозоны.

Разрыв с доходностью итальянских бумаг достиг нового рекорда, евро ослаб, а фондовый индекс CAC 40 потерял 1,5%.

На прошлой неделе Францию охватила волна нападений на общественные здания, магазины и рестораны, а профсоюзы призвали к общенациональной забастовке 5 ноября.

Однако колоссальный государственный долг и один из крупнейших в еврозоне дефицит бюджета делают невозможным простое увеличение государственных расходов для успокоения общества.

Франция сталкивается с несколькими кризисами одновременно, пока президент остается в должности, но фактически теряет власть, отмечает Луи-Венсан Гейв из Gavekal Research. Инвесторы все больше воспринимают французские бумаги как рискованные.

Политический раскол

Протесты проходят во время дебатов по бюджету на 2027 год, предусматривающему сокращение дефицита на 43 миллиарда евро. На этом фоне евро снизился на 0,5% до $1,1183, а стоимость хеджирования от дальнейших потерь валюты резко возросла.

По словам стратега Commerzbank Эрика Лима, правительство оказалось в деликатной балансировке между требованиями рынков и населения.

Ожидаемое снижение рейтинга Франции агентством Moody's может повлечь за собой дополнительную распродажу государственных бумаг и усилить давление на европейский финансовый сектор.

Напомним, что государственный долг Франции в 2026 году достигнет исторического максимума на уровне 119,3% от валового внутреннего продукта, а в 2027 году показатель может превысить 121,7% ВВП.