Одесский предприниматель подал в суд на Кабмин за ограничение работы общепита

В Окружной административный суд Киева поступил иск предпринимателя из Одесской области к Кабинету министров Украины.

Истец просит признать противоправными установленные правительством до 24 апреля 2020 года ограничения по работе заведений питания и развлекательных центров, сообщает пресс-служба суда.

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В частности, речь идет о постановлении правительства №211 от 11 марта 2020 года "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями) в части, касающейся запрета субъектам хозяйствования до 24 апреля 2020 года принимать посетителей в заведениях питания, торгово-развлекательных центрах, других учреждениях развлекательной деятельности, а также фитнес-центрах, учреждениях культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

При этом истец считает, что принятием обжалуемого постановления, Кабмин нарушил конституционное право лица на осуществление предпринимательской деятельности.

На данный момент решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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Ранее сообщалось, что несмотря на то, что полиция активно штрафует граждан Украины за нарушения правил карантина по специально внедренной в Кодекс об административных правонарушениях статье 44-3, но большинство дел разваливаются в судах.