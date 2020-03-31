Политика и экономика 20 минут назад

Суды массово отменяют штрафы за нарушение карантина

Часто суды отправляют материалы на доработку и "хоронят" дела полиции

Суды массово отменяют штрафы за нарушение карантина Суды массово отменяют штрафы за нарушение карантина
Фото: Pixabay

Несмотря на то, что полиция активно штрафует граждан Украины за нарушения правил карантина по специально внедренной в Кодекс об административных правонарушениях статье 44-3, но большинство дел разваливаются в судах. Об этом сообщает "Украинский бизнес ресурс".

С момента появления статьи 44-3 КУоАП "Нарушение правил о карантине людей" не прошло и месяца, она была принята 17 марта 2020 года, а в Едином государственном реестре судебных решений уже опубликованы более сотни постановлений судов по ней. И суды не спешат поддерживать полицейские протоколы со штрафами от 17 до 34 тысяч гривен.

Часто суды отправляют материалы на доработку, поскольку полиция допускает ошибки при их оформлении. На этом этапе дела чаще всего и разваливаются, поскольку полиция не может доказать суду нарушение закона.

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"Много судебных производств закрываются, поскольку постановления выносятся не на собственников магазинов или других предприятий, а на их работников. Но штрафовать могут исключительно субъектов хозяйствования или их должностные лица. Еще во многих случаях материалы дела не содержат доказательств совершения правонарушения, нарушен порядок составления протоколов, отсутствуют свидетели правонарушения и так далее", — говорит адвокат объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Анастасия Блынду.

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Также существует практика, когда вместо штрафа ограничиваются лишь устным замечанием (в случае малозначительности административного правонарушения).

Также отмечается, что введенные местными органами самоуправления дополнительные ограничения, отличные от распоряжений Кабинета министров, конфликтуют с Конституцией. Ведь режим чрезвычайного происшествия в стране не был введен, и ограничивать конституционные права граждан нельзя.

"Кроме постановления КМУ существуют распоряжения органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями. То есть, если в вашей области или городе не установлены иные, чем в постановлении КМУ, правила, законность штрафования за собрание менее 10 человек в людном месте — под вопросом", — заметила нам юрист Gracers Law Firm Людмила Куса.

Напомним, что полиция уже высказалась в отношении пикников. Правохранители в действующем правовом режиме не имеют права штрафовать за пикники. Они будут ограничиваться разъяснительной работой среди граждан.

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