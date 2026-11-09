Украина получила почти €250 млн в поддержку энергетики: какие страны оказали помощь

В октябре в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Германии в сумме 249,7 млн. евро. Также средства перечислили Мальта (€50 тыс.) и венгерская компания REKK (€3 тыс.).

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Кроме того, международные партнеры объявили о новых вкладах: Швеция предоставит €45 млн, Нидерланды — €40 млн. Норвегия также анонсировала дополнительную поддержку украинской энергетики.

На что направят средства

По данным ведомства, в октябре Всемирный банк одобрил для Украины инвестиции на $116,2 млн. в рамках программы "Интеграция возобновляемых источников энергии" (REI). Финансирование предназначено для развития трансграничных соединений, увеличения мощностей возобновляемой энергетики и систем накопления энергии.

Через Фонд в октябре подписали контракты на поставку оборудования примерно на €193 млн. В закупки вошли силовые трансформаторы, высоковольтное и коммутационное оборудование, кабели, генераторные установки, специализированная техника, системы защиты и комплектующие для ремонта энергетических объектов.

Кроме этого, украинские энергетические компании получили оборудование по ранее заключенным контрактам на сумму около €4,1 млн. В частности, речь идет о трансформаторах, оборудовании для защиты электросетей, выключателях, разъединителях, изоляторах и специализированных грузовых автомобилях.

В целом Фонд поддержки энергетики Украины получил уже почти €2,408 млрд. грантовых средств от 41 иностранного спонсора из 27 стран и трех международных организаций.

Ранее сообщалось, что Польша дополнительно выделит 8 млн злотых (около 1,8 млн евро) на закупку генераторов для Украины .