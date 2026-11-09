UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,32

--0,12

EUR

50,65

--0,40

Наличный курс:

USD

46,35

46,16

EUR

51,90

51,65

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Украина получила почти €250 млн в поддержку энергетики: какие страны оказали помощь

евро, купюры
Фонд поддержки энергетики получил €249,7 млн за октябрь / Freepik

В октябре в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Германии в сумме 249,7 млн. евро. Также средства перечислили Мальта (€50 тыс.) и венгерская компания REKK (€3 тыс.).

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Кроме того, международные партнеры объявили о новых вкладах: Швеция предоставит €45 млн, Нидерланды — €40 млн. Норвегия также анонсировала дополнительную поддержку украинской энергетики.

На что направят средства

По данным ведомства, в октябре Всемирный банк одобрил для Украины инвестиции на $116,2 млн. в рамках программы "Интеграция возобновляемых источников энергии" (REI). Финансирование предназначено для развития трансграничных соединений, увеличения мощностей возобновляемой энергетики и систем накопления энергии.

Через Фонд в октябре подписали контракты на поставку оборудования примерно на €193 млн. В закупки вошли силовые трансформаторы, высоковольтное и коммутационное оборудование, кабели, генераторные установки, специализированная техника, системы защиты и комплектующие для ремонта энергетических объектов.

Кроме этого, украинские энергетические компании получили оборудование по ранее заключенным контрактам на сумму около €4,1 млн. В частности, речь идет о трансформаторах, оборудовании для защиты электросетей, выключателях, разъединителях, изоляторах и специализированных грузовых автомобилях.

В целом Фонд поддержки энергетики Украины получил уже почти €2,408 млрд. грантовых средств от 41 иностранного спонсора из 27 стран и трех международных организаций.

Ранее сообщалось, что Польша дополнительно выделит 8 млн злотых (около 1,8 млн евро) на закупку генераторов для Украины .

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности