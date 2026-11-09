Україна отримала майже €250 млн на підтримку енергетики: які країни надали допомогу

У жовтні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Німеччини у сумі 249,7 млн євро. Також кошти перерахували Мальта (€50 тис.) та угорська компанія REKK (€3 тис.).

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Крім того, міжнародні партнери оголосили про нові внески: Швеція надасть €45 млн, Нідерланди — €40 млн. Норвегія також анонсувала додаткову підтримку української енергетики.

На що спрямують кошти

За даними відомства, у жовтні Світовий банк схвалив для України інвестиції на $116,2 млн у межах програми "Інтеграція відновлюваних джерел енергії" (REI). Фінансування призначене для розвитку транскордонних з'єднань, збільшення потужностей відновлюваної енергетики та систем накопичення енергії.

Через Фонд у жовтні підписали контракти на постачання обладнання приблизно на €193 млн. До закупівель увійшли силові трансформатори, високовольтне та комутаційне обладнання, кабелі, генераторні установки, спеціалізована техніка, системи захисту й комплектуючі для ремонту енергетичних об'єктів.

Окрім цього, українські енергетичні компанії отримали обладнання за раніше укладеними контрактами на суму близько €4,1 млн. Зокрема, йдеться про трансформатори, обладнання для захисту електромереж, вимикачі, роз'єднувачі, ізолятори та спеціалізовані вантажні автомобілі.

Загалом Фонд підтримки енергетики України отримав вже майже €2,408 млрд грантових коштів від 41 іноземного спонсора з 27 країн і трьох міжнародних організацій.

Раніше повідомлялося, що Польща додатково виділить 8 млн злотих (близько €1,8 млн) на закупівлю генераторів для України.