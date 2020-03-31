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Полиция не будет штрафовать за шашлыки на карантине

Также правоохранители не будут штрафовать за отсутствие медицинских масок на улице

Полиция не будет штрафовать за шашлыки на карантине Полиция не будет штрафовать за шашлыки на карантине
Шашлыки на карантине. Фото: actual.today

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте не является основанием для штрафа.

Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske.

По его словам, это "рекомендация государства" — носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

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"Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", — сказал Шевченко.

За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут, заверил он.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", — подчеркнул представитель МВД.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

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На заседании 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

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