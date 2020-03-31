Полиция не будет штрафовать за шашлыки на карантине

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте не является основанием для штрафа.

Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske.

По его словам, это "рекомендация государства" — носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

"Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", — сказал Шевченко.

За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут, заверил он.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", — подчеркнул представитель МВД.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

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На заседании 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.