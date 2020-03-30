В АМКУ расследуют существенное удорожание медицинских масок в Киеве

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и области из-за значительного подорожания медицинских масок.

Об этом сообщил руководитель Киевского областного терротделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словами, с начала марта в отделение поступают многочисленные обращения от граждан относительно значительного повышения, в частности, розничными сетями аптечных заведений Киева, цен на маски медицинские одноразовые.

Указано, что по состоянию на конец марта 2020 цена на маски медицинские одноразовые в розничных сетях аптек Киева и области начинается от 24-30 грн/шт.

Известно, что еще до обнаружения в Украину первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать медицинские маски, а затем и другие разновидности масок. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта.

"Такой "скачок" цен во всех сетях содержит признаки антиконкурентных согласованных действий, а конкретнее — похожих действий на рынке товара, которые привели к недопущению, устранению или ограничению конкуренции без объективных для этого причин", — говорится в сообщении АМКУ.

Хмельницкий также опубликовал список компаний, по которым начато дело (перечень может быть изменен или дополнен).

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Аптечные сети:

- ООО "Аптека низких цен ТМ";

- ООО "Аптека низких цен плюс";

- ООО "Столичный медицинский альянс";

- ООО "Виталюкс";

- ООО "Аптекарь";

- ООО "Сириус-95";

- ООО "Гелиантус";

- ООО "Аптечное объединение "Биокон";

- КП "Фармация";

- ООО "Аптека низких цен К";

- ООО "Аптека №1 Трансфарм";

- ООО "Благодия";

- ООО "Лекфарм";

- ООО "Аптека АНЦ";

- ООО "Аптека НЦ";

- ООО "Рецепты жизни";

- ООО "Цитрус-фарм";

- ООО "Альго-Фарм".

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Поставщики/производители масок медицинских одноразовых для вышеуказанных предприятий в Киеве и Киевской области:

- ООО "Фирма "Технокомплекс";

- ООО "Калина медицинская производственная компания";

- ООО "Стиролоптфармторг";

- ООО "ТД "Кампус коттон клаб";

- ООО "Вик-А";

- СП "Оптима-Фарм, ЛТД".

Как известно, в случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% дохода компании за предыдущий год.

Напомним, 29 марта в Украину доставили почти 2 млн медицинских масок.