В АМКУ расследуют существенное удорожание медицинских масок в Киеве

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и области из-за значительного подорожания медицинских масок.
Об этом сообщил руководитель Киевского областного терротделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
По его словами, с начала марта в отделение поступают многочисленные обращения от граждан относительно значительного повышения, в частности, розничными сетями аптечных заведений Киева, цен на маски медицинские одноразовые.
Указано, что по состоянию на конец марта 2020 цена на маски медицинские одноразовые в розничных сетях аптек Киева и области начинается от 24-30 грн/шт.
Известно, что еще до обнаружения в Украину первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать медицинские маски, а затем и другие разновидности масок. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта.
"Такой "скачок" цен во всех сетях содержит признаки антиконкурентных согласованных действий, а конкретнее — похожих действий на рынке товара, которые привели к недопущению, устранению или ограничению конкуренции без объективных для этого причин", — говорится в сообщении АМКУ.
Хмельницкий также опубликовал список компаний, по которым начато дело (перечень может быть изменен или дополнен).
Аптечные сети:
- ООО "Аптека низких цен ТМ";
- ООО "Аптека низких цен плюс";
- ООО "Столичный медицинский альянс";
- ООО "Виталюкс";
- ООО "Аптекарь";
- ООО "Сириус-95";
- ООО "Гелиантус";
- ООО "Аптечное объединение "Биокон";
- КП "Фармация";
- ООО "Аптека низких цен К";
- ООО "Аптека №1 Трансфарм";
- ООО "Благодия";
- ООО "Лекфарм";
- ООО "Аптека АНЦ";
- ООО "Аптека НЦ";
- ООО "Рецепты жизни";
- ООО "Цитрус-фарм";
- ООО "Альго-Фарм".
Поставщики/производители масок медицинских одноразовых для вышеуказанных предприятий в Киеве и Киевской области:
- ООО "Фирма "Технокомплекс";
- ООО "Калина медицинская производственная компания";
- ООО "Стиролоптфармторг";
- ООО "ТД "Кампус коттон клаб";
- ООО "Вик-А";
- СП "Оптима-Фарм, ЛТД".
Как известно, в случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% дохода компании за предыдущий год.
Напомним, 29 марта в Украину доставили почти 2 млн медицинских масок.